Justė Pinkevičienė prasitarė: su garsiuoju uošviu Laimučiu Pinkevičiumi nebendrauja

„Kai ištekėjau už Dariaus, maniau, kad perimu vyro pavardę su meile ir atsidavimu, kad mes kuriame naują mūsų šeimą. Bet dabar jausmas dviprasmiškas. Visų pirma, aš esu Unguraitytė. Buvau Unguraitytė ir esu Unguraitytė. Ir net ketinu oficialiai papildyti savo pasą su dviguba pavarde“, – sako Justė.
Ji pabrėžia, kad savo identiteto išsaugojimas jai labai svarbus: „Labai didžiuojuosi turėdama savo vyro pavardę, mano vaikai ją nešioja, bet tai nekeičia fakto, kad esu Unguraitytė.“
Laidoje Justė atskleis, kodėl jos šeima nebendrauja su vyro tėvu, garsiu verslininku Laimučiu Pinkevičiumi, kuris prieš kurį laiką buvo vedęs modelį Astą Valentaitę.
Laidoje Justė prisimins ir vaikystę, kai jos tėtis, žinomas menininkas Edmundas Unguraitis, išmokė disciplinos bei kruopštumo. „Visa kasdienybė buvo perpinta disciplinos. Kiekvieną vasaros dieną turėdavau darbą – sutvarkyti kampą namuose ar priskinti vyšnių. Ir net kai tėtis už mane pardavė vyšnias, aš sakiau: čia bus paskutinis kartas, kai tu kišiesi į mano verslą“, – juokiasi Justė. Būtent tokia patirtis šiandien, jos žodžiais, suteikia didžiausią laisvę.
Verslininkė atvirai pasakos, kaip būdama vos 26-erių ryžosi įsigyti fabriko akcijas. „Aš sakau: žinok, turiu planą. Man reikia pirkti fabriką. Ir ar tu nori kartu, ar nenori. Vyras sutiko kartu investuoti, patikėjo manimi, o jo investicija jau pilnai atsipirkusi“, – prisimena Pinkevičienė. Ji pabrėžia: „Man vyras mano verslo nenupirko. Taip, jis vienu metu paskolino pinigų su palūkanomis, bet mes atsiskaitėme per rekordinį laiką.“
Laidoje nuskambės ir jautresnės temos. „Kartais liūdna girdėti tokius pasakymus kaip „moteris su kiaušais“. Tai mane žeidžia. Aš tiesiog lygiai taip pat kalbu derybose kaip vyrai. Aš noriu turėti teisę šeimoje būti žmona, mama, moteris, kuri gali pasirodyti silpnesnė. Ir man labai patinka žinoti, kad mūsų šeimos galva yra Darius“, – teigia Justė.
Ji pasidalins ir savo požiūriu į turtus bei prabangos demonstravimą socialiniuose tinkluose: „Kai žmogus tiesiog demonstruoja prabangą tam, kad pasigirtų, tai labai žalinga. Pavydas niekam neduoda nieko gero.“
Žiūrovai taip pat sužinos apie Justės ir Dariaus vaikų talentus – dukra Patricija jau mokosi trijų užsienio kalbų, o sūnus Gabrielius paveldėjo mamos discipliną.
