Aktoriaus Arno Ašmono brolis Aidas seka jo pėdomis: vaidinti svajojo nuo 5 klasės

Būtent tokį linksmą ir garsiausių aktorių kupiną serialą „(Ne)piniguose laimė“ žiūrovai turi galimybę stebėti jau nuo šio, naujojo sezono pradžios. Tačiau ar pastebėjote, kad seriale vaidmenį kuria ir be galo į aktorių Arną Ašmoną panašus jo brolis Aidas?
Valentinas laidoje papildė kapitono Mindaugo Stasiulio, o Aidas – kapitono Manto Katlerio komandą.
„Kad laimė – ne piniguose, pasakykite mūsų komandai, kuri nori laimėti“, – prisiminęs serialo pavadinimą, progos pajuokauti nepraleido M. Stasiulis.
Tiesa, šis kapitonas gali tikėtis stipraus užnugario, kadangi Valentinas žaidime dalyvauja jau 4-ąjį kartą!
Laidoje netrūko ne tik linksmų klausimų, bet ir atvirų pokalbių apie serialą, kurį TV3 žiūrovai gali stebėti pirmadienio-ketvirtadienio vakarais.
„Aš pasakysiu taip – šįkart, šiame seriale, mane apgavo. Ir kaip aktorių, ir kaip personažą. Man pasakojo, kad vaidinsiu Beną – personažą, kurio visur daug. Todėl aš sutikau. Bet, kai pradėjau skaityti scenarijų, supratau, kad mano personažas Benas tiesiog dingsta. Ir visi apie jį tik kalba...“ – juokėsi Valentinas.
Anot aktoriaus, jo vaidmuo išsiskiria tuo, kad yra labai suktas.
„Tai – žmogus, kuris labai daug meluoja, išsisukinėja ir dauguma juo tiki. Tačiau turime ir panašumų – aš taip pat esu azartiškas žmogus. O pagrindinis mūsų skirtumas yra tas, kad aš tiek savo gyvenime nemeluoju (juokiasi).
Mano personažas gyvena čia ir dabar, tik šia diena – jis galvoja tik apie tai, kaip susitvarkyti su ką tik iškilusiais iššūkiais. O mano gyvenime, mano galvoje, ypač paskutiniu metu, viskas yra daug racionaliau“, – atviravo V. Krulikovskis.
Tuo tarpu Aido personažas seriale išsiskiria pasipūtimu, narcisizmu, yra be galo išlepintas. „Tai yra labai toli nuo to, koks esu realybėje. Tačiau būtent todėl tokį personažą vaidinti yra labai įdomu. Panašumų, matyt, neturime, tik skirtumų“, – juokėsi jis.
Tiesa, tai, kad Aidas ir jo kuriamas personažas – be galo skirtingi, pastebėjo ne tik jis pats.
„Kuriozinė situacija įvyko pačioje pradžioje, atvykus į pirmą pamainą. Man pasakė, kad mane turi aprengti ir padažyti piktai, kad atrodyčiau agresyvus. Deja, paaiškėjo, kad manęs nepavyksta tokiu padaryti, nes aš atrodau labai gerietis (juokiasi). Aš tikrai paprastas, man visada viskas gerai, visada šypsausi“, – atvirauja jis.
O štai V. Krulikovskiui seriale labiausiai įstrigo darbas su I. Stasiulyte.
„Ji – tikrai nuostabaus talento žmogus, partnerė. Kiekviena scena su ja yra pilna kuriozų ir visokių kitokių įsimintinų dalykų. Tai buvo labai labai smagu ir gyva“, – sako jis.
Nors serialo pavadinimą „(Ne)piniguose laimė“ galima interpretuoti visaip, V. Krulikovskis visgi tikina, kad laimė slypi ne turtuose.
„Pinigai, žinoma, yra labai stiprus variklis, visko pagrindas bei bazė, bet tikrosios laimės tikrai neneša pinigai. Kadangi žengiu jau į penktą dešimtmetį, mano paties laimė yra sveikata. Kai viskas gerai, kai nieko neskauda, esu pilnas jėgų ir norų, esu jau beveik laimingas. O iki pilnos laimės man gal truputį trūksta laiko, kurį aš visada su didžiausiu malonumu skiriu savo šeimai.
Kai visi esame sveiki ir drauge kažkur smagiai leidžiame laiką, šiai dienai man tai yra vienas svarbiausių dalykų. Banalu, bet tiesa“, – sako jis.
Kolegai pritaria ir Aidas. Jam laimė – paprastos akimirkos, laikas su šeima. „Taip pat prisideda ir tai, kad gyvenime veikiu tai, kas man patinka, ko ir norėjau. Nuo penktos klasės norėjau tapti aktoriumi ir štai, dabar juo tapau – tai man yra laimė, tai daro mane laimingu“, – pripažįsta jis.
O kaip aktoriams sekėsi šio vakaro žaidime, pamatysime jau netrukus.