S. Stavickis-Stano pasidalijo nuostabą keliančiu prisiminimu: žinomo atlikėjo laukdavo parke

Vienoje iš prodiuserių komandų esantis Stano ne tik džiaugėsi išskirtine galimybe nežinomiems kūrėjams vos po vieno pasirodymo scenoje pradėti savo muzikinę karjerą, bet ir atskleidė, kaip prieš daugiau nei 30 metų bandė pats prasiveržti į muzikos pasaulį.
„Šiame projekte kūrėjai turi unikalų šansą su savo dainą ateiti tiesiai į populiarią televiziją šeštadienio vakarą, geriausiu laiku. O mano kelias prasidėjo visiškai kitaip.
Aš sužinojau, kad Igoris Kofas rūko prancūzparkyje. Todėl nuėjau ten, sėdėjau ir laukiau, kol jis išeis.
Ir kai pagaliau sulaukiau, kol jis išėjo iš savo studijos ir atsisėdo ant suoliuko, aš prie jo priėjau ir paklausiau, ar jis galėtų paklausyti mano dainų. Tuomet tiesiog daviau jam savo kasetę“, – atskleidė Stano.
Šį šeštadienį tarp dalyvių pasirodys ne tik niekam negirdėti kūrėjai, bet ir muzikos scenoje jau gerai pažįstami vardai.
Savo naujus kūrinius čia pristatys „Eurovizijos“ atrankoje sužibėjęs Jokūbas Jankauskas, „Lietuvos balso“ dvyliktojo sezono finalistė Justina Žukauskaitė ir atlikėjas bei aktorius Mantas Bendžius.
„LNK iššūkis. Naujas hitas“ – jau šį šeštadienio vakarą, 19.30 val. per LNK.