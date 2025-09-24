Arno Mazėčio karjeroje – pokyčiai: tapo populiarios laidos veidu

Šį sezoną Arno laukia nauji iššūkiai – nuo šio rudens žurnalistas turi savo rubriką laidoje „Labas vakaras. Lietuva“. Antradieniais eteryje Arnas kalbina pašnekovus aktualiais socialiniais klausimais, rašoma pranešime žiniasklaidai.
– Kaip tau šis televizinis ruduo? Ar jaučiasi naujo sezono pradžios jaudulys tau, kaip žinių tarnybos žmogui?
– Jaudulys yra bene kasdien ir tai normalus dienos palydovas, nes juk niekada nežinai, kaip pavyks pokalbis, kaip jausis pašnekovas, ar viskas eisis sklandžiai, ar operatoriaus ir mano matymai sutampa, kas vyks už kadro. Žinoma, tas jaudulio kiekis per metus yra gerokai pakitęs, bet iš kitos pusės – jis verčia šiek tiek daugiau pasitempti, labiau susikaupti atliekant darbą ir įneša šiek tiek nežinomybės: o kaip viskas atrodys galutiniame variante? Kalbant apie šį rudenį, natūralu, kad jaudulio yra, nes aplink mus vyksta daugybė įvykių – čia Lietuvoje ir visame pasaulyje. Vieni įvykiai keičia kitus ir visada norisi žinoti naujausią, objektyviausią informaciją – toks jau tas „žiniukų“ gyvenimas. Žinoti viską ir visada.
– Ar atradai tau patinkančių TV projektų šį naująjį sezoną?
– Man visada labiausiai patinkantis projektas yra žinios. Nes ten visada viskas nauja, aktualu ir svarbu. O kalbant apie pramoginius projektus: aš gal esu toks pastovus žiūrovas ir man patinka tęstinumas, tad mėgaujuosi senais gerais projektais arba tais, kurie į ekranus grįžo po kurio laiko. Žiūrėti ir mėgautis tikrai yra kuo.
– Ar vasara buvo intensyvi, o gal kaip tik daug atostogavai?
– Oi, atostogos. Aplinkiniai juokauja, kad aš nieko kito ir neveikiau – tik atostogavau, bet juk tereikia mokėti planuoti laiką, turėti draugų, kurie laukia sodybose, mėgti keliauti ir viskas yra įmanoma. Vasarą didelių, ilgų atostogų neturėjau, nes vasarą ir Lietuvoje užtenka kelių dienų savaitgaliais, kad sugebėtum atsipūsti, o didesnes planuojame šaltuoju metų laiku arba pavasarį, kai Lietuvoje dar būna gana bjaurūs orai, o jau norisi saulės ir šilumos – tada pabėgam, kur šilta.
– O iš esmės, tai gera ar bloga ta vasara buvo?
– Saulės, saulės labiausiai trūko ir laiko ant motorolerio, nes per šią lietingą vasarą jo buvo per mažai. Iš kitos pusės, aš esu posakio, kad nėra blogo oro, yra tik netinkama apranga, šalininkas, tad normali ta vasara buvo. Sugebėjau ir ja pasidžiaugti. Visiems atrodo, kad šią vasarą aš tik te ir atostogavau.
– Naujas sezonas tau atnešė naujienų į tavo TV karjerą?
– Tikrai taip. Po kelerių metų politikos ir verslo temų, dabar turiu gerokai platesnį temų spektrą, bet jau be politikos ir verslo. Nors manau, kad ir jų tikrai atsiras. Kitas dalykas: anksčiau aš svečių laukdavau studijoje, o dabar dažniausiai vykstu pas juos į svečius ir kalbamės jų aplinkoje, kas, pripažinsiu, juos gerokai nustebina. Bet man smagu išvažiuoti iš biuro ir pamatyti, kaip ir kuo gyvena man o pašnekovai.
– Papasakok apie savo naująją rubriką „Labas vakaras, Lietuva“.
– Nors dar pas pašnekovus vykstu gerokai dažniau, bet visgi jie atvyksta ir pas mane: antradieniais „Labas vakaras, Lietuva“ studijoje kalbamės socialinėmis, sveikatos, o kartais ir ekonominėmis temomis, visiems mums aktualiais klausimais. Žmonėms svarbu žinoti, kas vyksta valstybėje ir kaip tai palies juos pačius, tad tikrai kviečiu įsijungti ir išgirsti tai, kas aktualu ir dažnai nauja.
– Dabar matysiesi pagrindiniame grupės kanale LNK.
– Galėčiau pajuokauti, kad didesnis kanalas – didesnis matomumas, didesnis žinomumas, bet iš tiesų, tai didesnė atsakomybė ir didesnis įpareigojimas. „Info TV“ visada kels sentimentus, nes prieš daugiau nei penkerius metus atėjau į šią TV ir joje labai sėkmingai su komanda dirbome. Buvusi laida man be galo patiko, nes politikos ir verslo temos visada domino.
– Ką tu norėtum dar nuveikti televizijoje?
– Idėjų galvoje visada yra ir jos nuolat sukasi! Tikrai jų turiu ir dabar reikia ieškoti kelių pas prodiuserius bei programų vadovus, kad jas pristatyti ir pabandyti įgyvendinti. Bet juk garsiai negalima sakyti, nes dar kas nugvelbs arba kaip sakoma apie svajonę: neišsipildys!
– Ar yra TV ikona, kuria tu žaviesi?
– Gal ne kiek ikona, o labiau kolegos, kurie yra išradingi, kūrybingi ir į savo darbą žiūrintys itin atsakingai. Visuomet smagu stebėti kruopščiai parengtus reportažus, įdomius vaizdus ar filmavimo sprendimus. Kaip ir išgirsti kokybišką, informatyvų pokalbį bei iš jo pasisemti idėjų.
– Jei nedirbtum žurnalistu ar televizijoje, kuo dar norėtum užsiimti?
– Dirbčiau aptarnavimo srityje! Aš esu absoliučiai ekstravertas, save atiduodantis kitiems, o kartu iš jų gaunantis irgi krūvą energijos. Iš kitos pusės manau, kad nėra negarbingų darbų. Vieni sunkesni, kiti galbūt lengvesni, vieni įdomūs, kiti mažiau, bet kiekvienas darbas, jeigu į jį pasižiūri kiek kitaip, yra ir naudingas, ir įdomus!
– Ką dar mėgsti veikti, kai nebūni televizoriuje?
– Žiūrėti televizorių! Juokauju. Iš tiesų, man gamta yra kažkas tokio. Pavyzdžiai, kaip gera kartais tiesiog bukai eiti paskui žoliapjovę kieme, o paskui mėgautis poilsiu sodyboje, kūrenti laužą. Kartais reikia tiek ne daug, kad atsipūstum, pailsėtum ir pasikrautum energijos naujiems darbams ir projektams. Ai, ir žinoma, keliauti, pažinti ir mėgautis naujais kraštais!
