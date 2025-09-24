Pristatoma dokumentika apie Kim Kardashian apiplėšimą: atskleidžiamos netikėtos detalės

Dokumentinio serialo veiksmas vyksta Paryžiaus mados savaitės fone – 2016-ųjų naktį, kai viena garsiausių pasaulio įžymybių Kim Kardašian savo viešbučio kambaryje atsidūrė prieš ginkluotus užpuolikus ir prarado juvelyrinius dirbinius, kurių vertė viršijo 6 milijonus dolerių.
Žiūrovai turės unikalią galimybę išgirsti pačių artimiausių nusikaltimo liudininkų pasakojimus – nuo konsjeržo iki vieno gaujos narių. Serialas atskleidžia netikėtas detales apie įvykį, pramintą „didžiausiu apiplėšimu“ Prancūzijoje per pusšimtį metų.
Dokumentikoje žiūrovai galės išvysti anksčiau niekada neviešintus liudijimus, policijos tyrimo kriminalistines detales bei netikėtus siužeto vingius, kurie atskleis, kaip senyvo amžiaus nusikaltėlių grupė, vėliau praminta „Senelių gauja“, surengė apiplėšimą, sukrėtusį pasaulį.
Pirmojoje serijoje žiūrovai pamatys kaip 2016-ųjų Paryžiaus mados savaitės spindesio ir prabangos fone pasaulyje garsiausia realybės šou žvaigždė Kim Kardašian netenka deimantų, kurių vertė viršija 6 milijonus dolerių.
Kim ir viešbučio konsjeržui ponui Ouatiki tai tampa siaubinga, gyvenimą pakeitusia patirtimi. Prancūzijai – tai didžiausias brangenybių apiplėšimas per pusę amžiaus ir tikra gėda. Pirmosiose žiniasklaidos pranešimuose kaltinami pagarsėję „Rožės panteros“, tačiau elitinis kovos su banditais būrys įtaria žmogų iš vidaus. Spaudžiami jie pradeda intensyviai sekti konsjeržą...
Antroji serija pasakoja apie tyrimą. Po apiplėšimo Kim pasitraukia iš socialinių tinklų, taip kurstydama įvairias konspiracijos teorijas, o policija, spaudžiama visuomenės, renka įrodymus – vaizdo kameras, DNR, telefono duomenis, kurie atveda prie netikėtų įtariamųjų. Suimama 17 žmonių, o spėlionės dėl „žmogaus iš vidaus“ tampa pagrindinėmis.
Trečioje serijoje pasakojama apie teismo procesą. Praėjus aštuoneriems metams byla, vadinama „amžiaus procesu“, pasiekia teismą, kuriame susiduria konsjeržo trauma, gynybos bandymai išteisinti kaltinamuosius ir „Senelių gaujos“ įžūlumas, sukėlęs pasaulinį medijų dėmesį. Didysis „Palais de Justice“ virsta pasauliniu medijų cirku, tačiau išlieka svarbiausias klausimas – ar bus įvykdytas teisingumas?
Naują trijų dalių dokumentinį serialą „Kim Kardašian apiplėšimas“ bus galima išvysti nuo rugsėjo 25 d. „discovery+“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje per „Telia Play“, o nuo rugsėjo 29 d. premjera įvyks „HBO Max“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje didžiuosiuose programėlių parduotuvėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėse, išmaniuosiuose televizoriuose ir internete adresu www.hbomax.com, taip pat per „Go3“.