Pristatoma nauja dokumentika „Abipus vandenynų“: siužetas giliai paliečia širdis

„Filmas užpildo erdvę, kurią palikome tuščią, nedokumentuodami tautos dalies gyvenimo ir lietuviškos veiklos užsienyje, kaip ir apskritai svarbiausių emigracijos būties ir gyvensenos problemų… o dar svarbiau – išeivijos pastangų telkti ir teikti pagalbą Lietuvai… kovojančiai dėl savo laisvės“, – premjeros metu pabrėžė ambasadorius, prof. istorikas Alfonsas Eidintas.
Tikėjimas laisve kiekvieno išeivio širdyje
„Abipus Vandenynų“ autoriai Audronė Bielinienė ir Robertas Zamaris, filmo trukmė 1 val. 28.
„Tai pasakojimas apie Laisvės troškulį, atkaklų, nuoseklų, „neišmušamą“ iš maršruto keliavimą į tikslą, nepaisant nieko... dešimtmečius, per tamsą, tremtį, žudynes, bauginimus ir melą, sovietmečio gundymus ir gūdžią tos tikrovės tylą; ir kryptingą veiklą kitapus vandenynų, laisvose „amerikose“, gal niekuomet ir nemačius Lietuvos, bet išgyvenant Laisvės „nerimą“ širdies gelmėse. Iškovota Laisvė – tai mūsų, lietuvių pasaulyje, bendro rūpesčio, bendro darbo ir gilaus tikėjimo vaisius“, – pasakoja filmo kurėjai.
Dokumentinio filmo herojai – istorinių asmenybių plejada
Tėvas Antanas Saulaitis SJ, prof. Vytautas Landsbergis, JAV Senatorius Ričardas Durbinas, ses. Ignė Marijošiūtė (Gražina Teresa Igne Marijošius) MVS, JAV ir Australijos lietuviai, kurių autentiškos, nuoširdžios gyvenimo istorijos, kupinos tikro rūpesčio ir meilės Lietuvai.
„Rimtos, skausmingos ir vertybiškai svarbios temos pristatomos jautriai ir atsakingai, tuo pat metu – tai lengvas, „tapybiškas štrichas“, prisilietimas prie žmogaus širdies, kai atviri žmonių pasakojimai persipina su subtiliu jumoru, įspūdingais Australijos, JAV ir Lietuvos peizažais, jautria muzika. Apie svarbiausius dalykus – naujai, jautriai, su jumoru ir didele meile. Apie žmones – švytinčiomis akimis“, – sako filmo režisierė Audronė Bielinienė.
Filmo sukūrimą parėmė Lietuvių fondas (JAV), Australijos lietuvių fondas. Scenarijaus autorė ir režisierė: Audronė Bielinienė, operatorius, montažo režisierius: Robertas Zamaris, muzikinių aranžuočių autoriai: Paulius Adomėnas, Laimonas Jančas.
„Stulbinantis, jaudinantis turiniu ir apimtimi egzilio dokumentas. Paskutiniai iš Tėvynės išstumtos lietuvių kartos mohikanai. Jaudina, kaip naiviai okupacijos kasdienybę bando įsivaizduoti išeivijos jaunimas... Tegul tai niekada nesikartoja“, – po premjeros emocijų neslėpė aktorius Remigijus Vilkaitis.
Artimiausios „Abipus vandenynų“ peržiūros ir autorių susitikimas su žiūrovais:
Rugsėjo 30 d. 18:00 val. kino teatre „Arlekinas“, Klaipėda, Bangų g. 5A
Spalio 1 d. 17:30 val. kino teatre „Minija“, Gargždai, Kvietinių g. 3
Spalio 8 d. 15:00 val. Kauno technologijų mokymo centro Vilkijos skyriuje, Čekiškės g. 128, Vilkija, Kauno raj.
Spalio 9 d. 14:30 val. Kauno rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje Garliavoje, Vytauto g. 21
Spalio 10 d. 14:00 val. Raudondvario kultūros centre, Instituto g. 1A, Raudondvaris, Kauno raj.
