„Labubu“ manija užvaldė ir Lietuvos žvaigždes – milijardai, psichozė ir deimantai žaislams

„Prieš keletą mėnesių žaibiškai išpopuliarėjęs „Labubu“ uždirbo milijonus, o juos gaminančios įmonės akcijos šovė į rekordines aukštumas“, – sako laidos vedėjai.
Ir primena, kad pasaulis jau ne kartą ėjo iš proto dėl žaislų – furbių, barbių ar net Dubajaus šokoladų. „Laidoje – naujausios mados, dideli pinigai ir sąmokslo teorijos!“ – intriguoja Viktorija.
Žinomų žmonių patirtys tik įrodo, kad „Labubu“ manija užklupo visus.
Stano sužadėtinė Beata Apanavičienė prisimena, kad pirmąjį žaislą vaikams nupirko Palangoje: „Labai norėjo, po vieną nupirkau visiems trims, kiekvienas turi po savo.“
Atlikėja Vasha pripažįsta, kad socialiniai tinklai daro milžinišką įtaką: „Dukra norėtų dar daugiau, bet saikas yra, norisi ribas nubrėžti. Kol kas turime du. Bet zyzia. Nesinori susirgti psichoze.“
Mokslininkė Gabija Stanislovaitytė aiškina, kad „Labubu“ fenomenas rodo didžiulę emocinės prabangos sąsają – tai ne tik finansinė, bet ir emocinė vertė.
Dubajuje gyvenanti marketingo specialistė Monika Ra atskleidžia, kad kai kurios moterys žaislus paverčia prestižo ženklu: „Pirkti „Labubu“ ir užsikabinti ant tašės yra statuso parodymas – ne ant „Zaros“, o ant „Hermès“ ar „Balenciagos“. Dubajuje dizaineriai kuria aksesuarus ir drabužius žaislams su tikrais deimantais. O deimantai už dešimtis tūkstančių! Tai statuso parodymas – ne tik turiu tikrą „Labubu“, bet ir drabužius jam, kurie kainuoja daugiau nei tavo rūbai.“
Ekonomistas Marius Dubnikovas pabrėžia, kad šis reiškinys atskleidžia pertekliaus paradoksą: „Pasaulis gyvena per gerai, per daug pinigų, per didelis komfortas. Pinigų turi ir tie, kurie nežino, ką su jais daryti. To žaislo savikaina keliasdešimt centų, o parduoda už šimtą – tai pinigų švaistymas. Didžiausias uždarbis įmonei buvo iš akcijų – akcijos pakilo virš 20 milijardų ir savininkui sukūrė 19 milijardų turtą.“
Prie šio pamišimo prisideda ir pramogų pasaulio atstovai. Renginių vedėjas Remigijus Žiogas juokiasi, kad jo vaikai jau turi tris „Labubu“.
„Po vieną ir dar vienu dalinasi bendrai. Ar pirksiu daugiau – nežinau, bet kaip kolekcininkas suprantu tą aistrą. Rinkdavau skardines, dabar tai paprasčiausia tara, mano tėtis rinko ragus.
O aš po laidos važiuosiu pirkti plakato už 500 eurų – popieriaus gabalėlį, Mažosios Lietuvos nepriklausomybės akto kopiją. Mano vaikai nesupranta, kas čia per vertė, nes jiems „Labubu“ yra wow. Manau, jie taip pat atsiras pas kolekcininkus“, – kalbėjo jis.
