Dainininkė Beatrich atsivėrė apie įveiktus sunkumus: „Pakilau kaip Feniksas iš pelenų“

Beatrich vardą vis dar puikiai pamena daugelis jos dainų gerbėjų.
Dainininkės žvaigždė Lietuvos muzikos padangėje suspindo jai sulaukus vos devyniolikos, kai jos daina „Superstar“ tapo didžiausiu 2017-ųjų metų superhitu.
„Tas perdėtas dėmesys tuo metu buvo didžiausia tragedija. Atrodo, aš tik ką išėjau iš mokyklos, iš mažo miestelio ir dabar puola visi fotografuotis. Man, tiesiog sproginėjo visiškai galva“, – prisimena ji.
Tuo metu išskirtinis atlikėjos talentas buvo pastebėtas ir už Atlanto – ji pasiekė tai, ko nebuvo pavykę padaryti nė vienam Baltijos šalių atlikėjui: pasirašė sutartį su viena didžiausių pasaulio įrašų kompanija iš išvyko į Jungtines Amerikos Valstijas.
Vėliau sėkmingą karjerą tęsė Londone. Vis dėlto, šiandien mergina šypsosi pagaliau grįžo ten, kur jos širdis jaučiasi kur kas ramiau – į Lietuvą.
Emocinių lūžių ir asmenybės pokyčių Beatrich gyvenime buvo ne vienas. Tuo metu, kai atrodė, jog karjera tik įsibėgėja ir viskas kyla į viršų kūrėja staiga suprato – svečioje šalyje ji nebesijaučia, taip kaip turėtų.
„Aš nenorėdavau iš lovos keltis ir laukdavau, kada ateis vakaras, kad galėčiau eiti miegoti. Atrodo, esu geriausiais savo gyvenimo metais, dar jaunas žmogus, turiu pinigų ir galiu daryti ką noriu Londone. Kas gi nenorėtų gyventi Londone, kur tiek galimybių?
O aš atsikeliu ryte ir laukiu, kada eisiu miegoti. Aš tiesiog noriu, kad greičiau praeitų diena“, – savo išgyvenimais dalijasi Beatrich ir priduria, kad tik pasiekusi emocinį dugną ji suprato norinti kardinaliai pakeisti savo gyvenimą.
