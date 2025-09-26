Ievos Zasimauskaitės šeimoje – naujas etapas: „Gyvenimas sulėtėjo“

Pastaruosius metus pora gyveno kupini malonių šeimyniškų rūpesčių: augina dukrelę Priją, kartu stato naujuosius namus. Namas pastatytas atokiau nuo miesto šurmulio, gamtos apsuptyje. Negana to, Ieva ir Simas pildo svajonę – stato šeimos namą savo rankomis, o statybos procesą nuolat transliuoja „YouTube“ kanale, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Auksarankis Ievos vyras stebina: lapkričio mėnesį pradėti statybos darbai jau pasiekė pabaigą, tad nuo rugsėjo šeima gyvena jaukiame savo name.
Simas pats sumeistravo šeimos namo pamatus, o kartu su Ieva įgyvendina baldų ir interjero sprendimus. Būtent tai leis kartu su dukryte džiaugtis šiltais ir jaukiais namais.
Ieva džiaugiasi naujais namais – tai ramybės ir džiaugsmo oazė gamtos apsuptyje, kurioje šeima gali praleisti laiką kartu.
„Šie namai atnešė lengvumo. Gyvenimas sulėtėjo. Daug laiko praleidžiu čia, sumažėjo įtampa. O dukrai paaugus, pagaliau vėl grįžau į save – grįžo noras kurti dainas ir koncertuoti. Aš vėl gyvenu, nepavargusi ir išsimiegojusi“, – sakys Ieva.
Tuo galėsime įsitikinti ir šio šeštadienio laidoje. Laidos filmavimo metu netilo Ievos juokas ir net dainos – jos nuoširdi šypsena ir atsipalaidavimas užburs visus.
Šeimos namuose naują misiją pradės ir laidos vedėjas Audrius Bružas. Atvykęs į statybas, jis imsis vonios lubų įrengimo darbų.
Ievos vyras Simas suplanavo, kad jų vonia bus kaip mini SPA – jauki, šilta ir estetiška. Jis netgi panaudojo unikalų sprendimą – bambuko tvora iškloti vonios lubas.
Simas laidoje pademonstravo ir kitus įvairius savo kūrybinius sprendimus. Pavyzdžiui, sienas tiesiog uždažė plytelių klijais ir suteikė joms tekstūrą.
Laidos metu bus galima pamatyti visą „prieš ir po“ procesą. Laidos metu Audrius kartu su Simu ir Ieva įrengė vonios lubas nuo nulio.
„Bus ką veikti“, – nusišypsojo Audrius ir puolė prie darbų.
