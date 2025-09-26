Naują verslą pristačiusi Goda Alijeva prakalbo apie ankstesnius bandymus: „Trūko palaikymo, stipresnio užnugario“

Šį šeštadienį „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Gyvenimas versle“ – grupės „Šeškės“ narė Goda Alijeva. Vasarą ji pristatė savo prekinį ženklą „byGA“, atidarė sporto bei laisvalaikio drabužių elektroninę parduotuvę ir taip sugrįžo prie širdžiai mielos veiklos, ryžtingai žengdama atgal į verslo pasaulį.
„Viską stengiuosi daryti iš pajautimo. Gal tai prastas verslininko bruožas, bet viską aš suspėsiu, pasidarysiu ir išmoksiu, ko dar nemoku. Esu atvira patirčiai, nes darysiu verslą ne vyrišką, ne apie skaičiukus ir nežinau, kur jis nuves“, – pasakojo Goda.
Itin ryškių spalvų ir margų raštų bodžiai, tamprės bei šortai jau sulaukė pirmųjų pirkėjų dėmesio. Pasak Godos, jie atspindi jos pačios vidinį balansą ir norą sportinėje aprangoje derinti patogumą su žaismingumu.
„Gyvenime yra svarbus balansas, o savo asmeninėje erdvėje esu gan uždaras ir pilkas žmogus. Todėl mano šie drabužiai nepametė pagrindinės detalės ir akcento – ryškių spalvų. Mėgstu važinėti ir sportuoti riedučiais, norėjau aptemptų šortų, bet ilgesnių, kad paslėptų kojų nelygumus, tai susigalvojau tokį modelį ir smagu, kai sau pritaikytas dalykas tinka visoms“, – džiaugėsi dainininkė.
Versle Goda nėra naujokė. Prieš dešimtmetį ji jau buvo išbandžiusi save mados srityje, kūrė drabužių kolekcijas, kurios patraukė akį drąsiomis spalvomis bei ryškiais raštais. Nors drabužių kūrimą Goda kuriam laikui buvo nustūmusi į šalį, sukauptos patirtys jai tapo pamatu dabartiniam sugrįžimui į verslą.
„Kai pirmą kartą pradėjau, buvau pastūmėta savo šeimos ir jų verslo krypties. Ieškojau nišos, kur galėčiau save atskleisti šalia jų verslų, tik galbūt trūko palaikymo, stipresnio užnugario. Gaila, pati pritrūkau kompetencijos, o šalia manęs nebuvo tinkamų žmonių, kurie būtų padėję“, – apie ankstesnįjį verslo bandymą atviravo moteris.
Laidoje Goda prisiminė ir savo patį pirmąjį darbą. Padėdama giminaičiams ji prekiavo turguje, o uždirbtus pinigus išleido, kaip pati sako su šypsena, grožio procedūroms.
„Ankstyvoje paauglystėje esu prekiavusi turguje. Padėjau tetai ir dėdei, pardavinėjau vaikiškus žaislus. Tuo metu uždirbau 15 litų ir juos investavau į grožį – į soliariumą“, – šiandien juokiasi Goda.
Kita laidos tema pakvies į Vilniuje esančią Veterinarijos kliniką „Begemotas“, kurios įkūrėjas Robertas Masoitis sako, jog veterinarui neužtenka vien tik mylėti gyvūnus. Šiame darbe reikalingas šaltas protas, be emocijų sprendžiant problemas bei suteikiant papildomo dėmesio ne tik augintiniui, bet ir jo šeimininkui.
„Jeigu tu tik myli gyvūnus, tai pasiduodi savo emocijom ir negali blaiviai mąstyti sprendžiant problemą, kuri iškilusi gyvūnui. Kurdamas šią kliniką, norėjau vietos, kur būtų skiriama daugiau dėmesio tiek augintiniui, tiek ir jo šeimininkui, nes surenkant platesnę anamnezę, atsiranda papildomų kabliukų. Pavyzdžiui, jeigu gyvūnas viduriuoja, o tu nepaklausi paprasto klausimo, ar jis netyčia nebuvo paliktas pas senelius, ar šeimoje nėra mažų vaikų, galėjusių jam kažko duoti, tokie niuansai gali nulemti augintinio gydymo eigą“, – pasakojo veterinaras ir klinikos vadovas.
Trečiasis siužetas kelsis į Pavilnyje įsikūrusią sodybą „Royal Silva“, kurios šeimininkė Helena Petrusevič vieną dieną nusprendė mesti darbą advokatų kontoroje ir imtis visiškai jai tuo metu nepažįstamos veiklos. Šiandien ji – švenčių erdvės savininkė, kuri gali ne tik pasiūlyti vietą renginiams, bet ir pasidalinti patarimais, kaip sutaupyti organizuojant vestuves.
„Septintoje klasėje sugalvojau, kad noriu tapti advokate, bet kai atsidūriau tokiame darbe, man jis tapo per daug rutininis. Norėjau kitos veiklos, kur galėčiau kažką kurti. Spontaniškai man pasitaikė galimybė turėti patalpas, kur jau buvo kolektyvas, teikiantis maitinimo paslaugas ir nors tuomet negalvojau, kad iš to kažkas išsivystys, šiandien turime ir nuosavas lokacijas, ir teikiame maitinimo paslaugas, ir visais klausimais patariame savo klientams“, – verslo užkulisiais dalinosi sodybos šeimininkė.
