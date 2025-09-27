„Naujame hite“ – Giedrės Kilčiauskienės ašaros: kas pravirkdė atlikėją?

Ypatingą dainą į projektą „LNK iššūkis. Naujas hitas“ atsineš jaunoji muzikos kūrėja Kotryna. Apie savo dainą autorė pasakoja: „Manau, kad kiekviena moteris yra patyrusi tai, apie ką aš dainuoju. Ši daina apie moterį, jos savivertę ir tai, kaip ji pražysta po išsiskyrimo ir atranda save be kovos, be keršto, tiesiog viską praleidžia.“
Prieš pat pasirodymą autorė atskleis, kaip gimė visus paliesiantis jos kūrinys: „Skaičiau knygą ir joje buvo žodžiai „moteris, kurios turi nori“. Aš juos užsirašiau, nors ir ši knyga nebuvo visiškai susijusi su tuo, apie ką yra daina.
Pradėjau galvoti apie šiuos žodžius ir rašyti. Pažiūrėjau į save iš šono ir supratau, kad esu tiesiog užsimerkusi ir nematau, koks tas žmogus yra iš tikrųjų. Matau jį tokį, kokį noriu matyti. Supratau, kad viskas – reikia atsimerkti ir pasirinkti tai, kas man tinka, o kas netinka, išmesti ir matyti viską, kaip yra. Tada atsirado meilė sau, ko anksčiau, be to žmogaus atrodė, kad to negali būti. Dabar jaučiuosi, kad esu karalienė ir einu į priekį.“
Atlikėjai užlipus ant scenos ir sudainavus dainos priedainį iškart bus galima išvysti prodiuserių komandoje esančios Giedrės Kilčiauskienės šypseną. Tačiau dainos žodžiams įpusėjus, Giedrės veide pasirodė ir kitos emocijos, kurias tramdyti bus jau sunku. Laidos vedėjui paklausus, kas taip sujaudino žinomą atlikėją, ji paprašys duoti jai laiko nusiraminti: „Aš esu pasigrimavusi ir nenoriu visko sugadinti. Tegul dabar pašneka kiti.“
Tuo tarpu iškart po dainos, Deivydas Zvonkus kalbės trumpai ir aiškiai: „Laida vadinasi Naujas Hitas ir dabar ką tik mes ir išgirdome – naują hitą. Ir su tuo jus labai sveikinu.“
Kad kūrinys tikra bomba, pripažins ir Faustas Venckus: „Tu esi atlikėja, su kuria tiesiog reikia kurti muziką ir startuoti jau pro rinkoje.“ O štai Giedrė Kilčiauskienė po kurio laiko atskleis, kodėl taip jautriai sureagavo į šį kūrinį.
„Kotryną žinau jau seniai. Ir man yra tokia laimė, kad ji atėjo čia. Aš žinau, kiek ji daug yra sukūrusi dainų ir kad ji su tomis dainomis niekur nepasirodo. Ją būtinai turi išgirsti kuo daugiau žmonių, nes jūs net neįsivaizduojate, koks čia yra reikalas. Šitoj dainoje viskas apgalvota nuo a iki z. Ir tai spaudžia dūšią, palieka jausmą, palieką klausimą – taip ir turi būti muzikoje.“
Kas ta atlikėja, kuri taip sužavėjo muzikos prodiuserius ir kaip nuskambės daina, kuri patiko net ir labai išrankiems radijo ekspertams – laidoje „LNK iššūkis. Naujas hitas“ jau šį šeštadienio vakarą 19.30 val. per LNK.
