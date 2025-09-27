Milijonierius Patrikas Ribas – apie įspūdingas vestuves ir pirmąjį jo ir žmonos bučinį

Milijonieriumi vos dvidešimt penkerių tapęs Patrikas turtų nesureikšmina, jis tiki, kad didžiausia vertybė gyvenime yra šeima. Būtent todėl jis savo gyvenimo partnerę rinkosi labai atsakingai: „Gerą moterį išsirinkti yra svarbiausia gyvenimo užduotis, nes ji gali padėti tau kilti labai aukštai į viršų arba nuleisti labai žemai į apačią“, – LNK laidoje „Bus visko“ nauju laiku, šį šeštadienio vakarą savo pasaulėžiūra dalinosi verslininkas.
Poros vestuvėse daug dėmesio skirta simbolikai. Jiedu susituokė 2025-ųjų gegužės 25 dieną ne veltui – trys penketai žydų tradicijoje reiškia apsaugą nuo blogos akies ir neigiamos energijos. Jaunosios ranką ypatingą dieną papuošė įspūdingas 7-ių markizės formos deimantų juostelės žiedas, o jaunojo – 3,7 karatų brangakmenis, primenantis Dovydo žvaigždę.
Vaiva ir Patrikas, kurių gyvenimai glaudžiai susiję su Lietuva, Izraeliu ir Italija, amžiną meilę vienas kitam prisiekti nusprendė Graikijoje, kur Patriko mama – deimantų karalienė Dana Ribas – turi įspūdingą vilą su alyvmedžių sodu ir vaizdu į jūrą.
Vis dėlto ryšį su kitais širdžiai artimais kraštais jaunavedžiai nusprendė liudyti pasitelkę įvairias tradicijas – tėvai pasitiko su duona ir druska, Patrikas pasipuošė itališku kostiumu, Vaiva dėvėjo garsios Izraelio dizainerės kurtą suknelę, kurią jaunikis tradiciškai pamatė tik lemiamą akimirką: „Visą laiką sakiau, kad galės mane pamatyti su ja tik ceremonijos metu. Norėjau, kad būtų viskas simboliška“, – prisiminė Vaiva, po santuokos pasirinkusi Ribas pavardę.
Vaiva ir Patrikas neįsimylėjo vienas kito iš pirmojo žvilgsnio – abipusė simpatija darbe mezgėsi pamažu: „Aš nekrentu į dalykus aklai. Mūsų santykiai pasistatė su laiku. Mes keliavome, atidarinėjome dar vieną akmenų šlifavimo skyrių Indijoje, dirbome po 12 valandų per parą.
Tada, per tą kelionę, aš mačiau iš šono, kaip ji elgėsi, kaip ji į viską žiūrėjo rimtai, kaip ji viskuo domėjosi, kiek pasiėmė. Kartais pasiimdavo kur kas daugiau nei galėjo. Ir tai mane sužavėjo“, – prisipažino Patrikas, o Vaiva jį papildė, kad būtent tos kelionės metu, kai ji išgyveno sudėtingą gyvenimo etapą, Patrikas savo išmintimi ir empatija jai atvėrė kitą gyvenimo perspektyvą: „Aš niekada niekam neatsiverdavau apie savo asmeninį gyvenimą ir toje pačioje kelionėje irgi neatsivėriau, bet jis tiesiog pamatė ir jis pasakė gal du, tris sakinus, kurie buvo tokie taiklūs. Jie viską pakeitė mano viduje, viską sudrebino ir tada kažkas perlūžo viduje. Tuo metu kažkas atsitiko, kad pradėjau ir Patriką kitaip matyti“.
Pirmasis judviejų bučinys įvyko Florencijoje, kur Patrikas neseniai pačioje jos širdyje atidarė juvelyrinių dirbinių parduotuvę. Vienos kelionės metu netikėtai pamilęs šį kultūros ir meno miestą, jis netrukus ten ne tik įkūrė verslą, bet ir atrado savo svajonių namus, kuriuose dar visai neseniai gyveno žymi vietos aukštuomenės dama, buvusi meno dirbinių ir juvelyrikos ekspertė: „Ten jaučiasi jos dvasios dalis, nes butas yra senovinis ir labai skoningai įrengtas.
Grindys – tamsaus konjakinio medžio. Baltos sofos. Daugybė gražių menininkų paveikslų, knygų, skulptūrų, žvakidžių, kvepalų“, – pasakojo Patrikas ir prisipažino, kad būtent dėl amžiui nepavaldžių detalių naujo būsto interjero nusprendė pernelyg nekeisti. Be to, naujieji namai tapo ir naujos verslo idėjos, kuri netrukus išvys dienos šviesą, pagrindu.
Vaiva ir Patrikas – stipri komanda ir darbe, ir gyvenime. Jie daug laiko skiria saviugdai, dvasingumui, abu praktikuoja dėkingumą. Ir nors pora sąmoningai siekia harmonijos, pripažįsta – pykčių namuose neišvengia. Tad dėl ko dažniausiai jie nesutaria?
Kodėl prieš vestuves Vaiva ryžosi drastiškam žingsniui – kelionei į tylos stovyklą Indijoje? Kodėl ji pavėlavo į vestuvių ceremoniją ir kaip jai pavyko užkariauti perfekcionisto Patriko širdį
