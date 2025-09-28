M. Mikutavičius – po įspūdingo mokytojos pasirodymo „Lietuvos talentų“ scenoje: „Neleisk Rūtai sugadinti šventės“

Į didžiąją sceną žengs Lina Vaštakaitė – iš Anykščių kilusi, tačiau Vilniuje gyvenanti mokytoja, jau devynerius metus kasdien besidalijanti muzikos žiniomis su kitais. Atrodytų, kad tai – rami, tyli ir susitelkusi pedagogė, tačiau vos į rankas paėmusi elektrinę gitarą, ji parodys visai kitą savo pusę.
Nors muzika buvo Linos svajonė nuo pat vaikystės, ji niekada neturėjo galimybės mokytis groti pianinu, apie kurį ilgai svajojo. Vis dėlto viskas pasikeitė, kai jos rankose atsirado gitara – pirmasis instrumentas, į kurį ji įdėjo visą savo aistrą ir atsidavimą.
„Kai paėmiau į rankas elektrinę gitarą, iš karto atradau ir muzikos grupę „Metallica“. Mano gyvenimas pasikeitė per vieną dieną“, – atviraus šou dalyvė Lina.
Nuo to momento gitaros garsai ją lydėjo visur – nuo repeticijų iki scenos. Anot Linos, elektrinė gitara jai suteikia visišką laisvę ir suteikia drąsos eksperimentuoti.
Linos pasirodymas bus tikra jėgos, energijos ir netikėtų muzikinių spalvų audra. Publika liks tiesiog prikaustyta – pirmieji gitaros akordai užkurs atmosferą, o salėje esantys žiūrovai plos atsistoję.
Teisėjų reakcija taip pat bus intriguojanti. Vytautas Rumšas norės išgirsti Rūtos komentarą apie pasirodymą, tačiau Marijus Mikutavičius netrukus su humoru ištars: „Neleisk Rūtai sugadinti šventės!“ Šis komentaras sukels juoko bangą tiek teisėjų kėdėse, tiek salėje.
Vis dėlto kol kas lieka neatsakyta – kaip pasirodymą įvertins visi teisėjai? Ar mokytojos energija ir atsidavimas muzikai taps pakankamu argumentu kelionei toliau? O gal sulauksime ir „Auksinio mygtuko“? Atsakymus pamatysime jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentų“ laida – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!