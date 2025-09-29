Rumunų dokumentinio filmo „TATA“ premjera – jau netrukus per „HBO Max“

„TATA“ pasakoja Linos, žurnalistės iš Moldovos, istoriją. Ji iš savo tėvo, Italijoje dirbančio emigranto, gauna nerimą keliantį vaizdo pranešimą: tėvas parodo ant rankų atsiradusias mėlynes, patirtas dėl darbdavio elgesio. Ši akimirka tampa skausmingos kelionės pradžia. Jos metu Lina sieks atskleisti tiesą, tačiau kartu ir asmeniškai susidurs su neišgydytomis praeities žaizdomis. Ieškodama tiesos, ji pamato, kaip smurtas ir kančia kartojasi iš kartos į kartą.
Italijoje, Moldovoje ir Rumunijoje filmuotas filmas pasakoja galingą ir emociškai paliečiančią istoriją apie dukters pastangas nutraukti užburtą smurto šeimoje ratą ir išgyti nuo iš kartos į kartą keliaujančios traumos – ne tik dėl savęs, bet ir dėl žmogaus, kuris kadaise ją nuskriaudė.
Dokumentinis filmas „TATA“ kelionę pradėjo 2024 m. Toronto tarptautiniame kino festivalyje, kuriame jis buvo vieninteliu dokumentiniu filmu iš Rumunijos. Nuo to laiko jis buvo parodytas daugiau nei 25 nacionaliniuose ir tarptautiniuose festivaliuose, pelnė septynis apdovanojimus – juosta pripažinimo sulaukė Krokuvos kino festivalyje (Lenkija), FIPADOC tarptautiniame dokumentinių filmų festivalyje (Prancūzija) ir Triesto tarptautinio kino festivalyje (Italija).
„Labai didžiuojamės galėdami pristatyti „TATA“ filmą „HBO Max“ platformoje. Tai galinga ir itin asmeniška istorija, nagrinėjanti skaudžias smurto šeimose bei piktnaudžiavimo darbo vietoje temas. Tikimės, kad šis filmas paskatins prasmingą diskusiją – tokią, kuri virstų tikrais pokyčiais ir padėtų nutraukti iš kartos į kartą perduodamas traumas“, – sako „HBO Max“ („Warner Bros. Discovery“) dokumentinių filmų viceprezidentė Hanka Kastelicova.
„Nuo pat filmo kūrimo pradžios HBO buvo vienas stipriausių šios istorijos rėmėjų. Esame be galo laimingi, kad po intensyvios ir prasmingos kelionės festivaliuose „TATA“ pagaliau pasirodys ir „HBO Max“ platformoje. Tai žymi naują, įkvepiantį filmo etapą, kuriame jis neabejotinai pasieks naujas auditorijas – ir mes nekantriai to laukiame“, – priduria filmo režisierė Lina Vdovîi.
Dokumentinį filmą režisavo Lina Vdovîi ir Radu Ciorniciuc, prodiusavo Monica Lăzurean-Gorgan („Manifest Film“) kartu su „Corso Film“ (Vokietija), „HBO Max“, „100%“ (Nyderlandai), bendradarbiaujant su Rumunijos nacionaliniu kino centru (CNC), „Eurimages“, MDR/ARTE, „Film– und Medienstiftung NRW“, Nyderlandų kino fondu, „Al Jazeera Documentary“, EO Docs, „Creative Europe MEDIA“ (finansuojama Europos Sąjungos), ir „Chicken & Egg Pictures“, „American Film Showcase“, „UnionDocs Early Production Lab“, su ICR New York ir UCIN pagalba. Tarptautine filmo distribucija rūpinasi „Autlook Filmsales“.
Dokumentinį filmą „TATA“ bus galima išvysti nuo spalio 3 d. „HBO Max“ platformoje, Lietuvoje pasiekiamoje didžiuosiuose programėlių parduotuvėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėse, išmaniuosiuose televizoriuose ir internete adresu www.hbomax.com, taip pat per „Go3“.