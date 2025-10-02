Grupės „Husarai“ lyderį Tomą nustebino vienas Lietuvos miestas: „Pagaliau atsipalaidavau!“

Tomas atvirai pasidalijo savo muzikinio kelio pradžia, papasakojo apie artėjantį muzikinį dešimtmečio turą, kuris taps svarbiu grupės istorijos akcentu, ir užsiminė apie netrukus pasirodysiančius naujus muzikinius kūrinius. Nors Klaipėdoje jis gyvena ir kuria savo gerbūvį, laidoje aplankytos vietos jį gerokai nustebino.
Stilinga pradžia – nauji kostiumai
Geriausiųjų paieškos prasidėjo nuo elegancijos. Egidijus ir Tomas lankėsi stilingoje kostiumų salone, kur rinkosi naujas darbines aprangas. Vyriška klasika, modernūs kirpimai ir individualiai pritaikytos detalės – visa tai suteikė galimybę įsitikinti, kad drabužiai tikrai puošia.
„Kostiumas – tai vyro vizitinė kortelė, o kai apranga iš tiesų tinka, jautiesi lyg pakilęs ant scenos,“ – šypsodamasis kalbėjo Egidijus.
Poilsis ir atsipalaidavimas – spa malonumai
Po stiliaus paieškų laikas skirtas atsipalaiduoti. Laidos herojai apsilankė spa centre, kur išbandė pirtis ir sūkurines vonias. Tomas neslėpė įspūdžių: „Pagaliau tikrai atsipalaidavau – ir to man labai reikėjo. Kartais tik tokios akimirkos leidžia sustoti ir pasimėgauti gyvenimu.“
Sportiški iššūkiai – pilates ir reformeriai
Kelionės metu neapsieita ir be sporto. Egidijus ir Tomas apsilankė pilates studijoje, kur išbandė treniruotes su reformeriais. Nors užduotys atrodė paprastos, jos pareikalavo koncentracijos ir ištvermės.
„Tai buvo vienas maloniausių ir kartu efektyviausių užsiėmimų, kokius esu bandęs. Pilates – tarsi sportas ir meditacija viename,“ – sakė Egidijus.
Skonių kelionė – sušių kavinėje
Laidoje laukė ir kulinarinė stotelė – jauki sušių kavinė. Čia Egidijus ir Tomas ragavo išskirtinio skonio sušių bei gurmaniškų sriubų.
„Lėkštės tuščios, o skonis – neapsakomas,“ – vienbalsiai pripažino abu pašnekovai.
Adrenalinas – kartingų trasoje
Kelionės pabaigoje laukė ekstremalus iššūkis – kartingų trasa. Greitis, adrenalinas ir vyriška konkurencija privertė šypsotis bei šaukti iš azarto.
„Kur greitis, ten ir neišvengiami kuriozai – bet būtent tai suteikia tikrą azartą“, – sakė Egidijus, juokdamasis prisiminęs trasoje nutikusias smagias situacijas.
Klaipėda šį kartą atsiskleidė kaip stilinga, aktyvi ir kontrastinga. Net ir Tomui, kuris šį miestą vadina savo namais, laidos kelionė tapo tikru atradimu.
Kas tapo „geriausiu“ Egidijaus ir Tomo akimis – sužinosite jau šį šeštadienį, 10 val. per „Lietuvos ryto“ televiziją.
