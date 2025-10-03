Olimpietis Saulius Binevičius – apie filmo vertą pažintį su žmona: „Ji atsisėdo šalia manęs“

Šeštadienio popietėmis žiūrovus prie ekranų kviečiančioje „Lietuvos ryto“ televizijos įdomių istorijų bei netikėtų avantiūrų laidoje „Pirmi kartai“ laukia pokalbis su olimpiečiu, plaukiku, Kauno plaukimo mokyklos direktoriumi ir „LTU Aquatics“ prezidentu Sauliumi Binevičiumi, kurio meilė vandeniui nesibaigia ties baseino kraštu ir jis pirmą kartą stos ant lentos, mėgindamas Kauno marių bangas užvaldyti „wakesurf“ iššūkyje. Tačiau prieš avantiūras ir adrenaliną keliančias pramogas, žinomas sportininkas pasakos, jog šiuo metu gyvena didelių atsakomybių ritmu, rūpinantis visos šalies vandens sporto ateitimi ir skiepijant lietuviams meilę vandeniui.
„Didžiuojamės, kiek baseinų yra Kaune ir kiek dar statosi, tai visu pirma dėmesys saugumui, treniruočių metodikoms ir darbuotojų paruošimui, o vėliau po darbų tarptautiniu lygiu rūpinuosi, kad Lietuvoje visos vandens sporto šakos vystytųsi ir eitų į priekį, o olimpinėse žaidynėse dominuotume rezultatais ir rodytume pavyzdį, nes iš to ateina jaunimas ir daugiau klientų baseinuose“, – laidoje pasakojo plaukikas.
Nors daugelis sportininkų didžiuojasi iškovotais medaliais, Sauliui svarbiausia – patirtys ir komandos vienybė. Olimpinės žaidynės jam buvo didžiulis gyvenimo tikslas, bet širdyje jis saugo kitą pergalę – akimirką, kai kartu su bendražygiais pasaulio čempionate pavyko pasijusti tikrais lyderiais.
„Turiu įvairių pasiekimų ir mane pristatant visada prašau paminėti tris olimpines žaidynes, nes link to ėjau 20 metų, bet man asmeniškai pats svariausias pasiekimas – ne medalis, o 2005 metais pasaulio čempionate su komanda estafetiniame plaukime iškovota 4 vieta. Tuo metu iš europiečių buvome pirmi, tai gal ir nepelnėme pergalės, bet buvome šalia tokių didelių šalių kaip Amerika, Kanada ir Australija, baseine visi mus sveikino ir jautėmės kaip didvyriai“, – prisimena sportininkas.
Visgi olimpinis debiutas Sidnėjuje Sauliui taip pat buvo kupinas netikėtumų ir svarbių patirčių. Būdamas vos 21-erių jis atsidūrė tarp Lietuvos bei pasaulio sporto žvaigždžių, o kartu patirti nutikimai šiandien kelia šypseną juos prisiminus.
„Aš galvojau, kad viską mačiau, kai dalyvavau Europos bei Pasaulio čempionatuose, bet kai atvažiuoji į olimpines žaidynes ir pamatai, jog kaimelio valgykloje šalia tavęs gali stovėti Kobe Bryant, Roger Federer, kitų sporto šakų supertalentai – tave ištinka šokas. Nesi paruoštas tam dalykui, o patirtys – neįkainojamos. Pamenu istoriją, kaip sėdint prie vieno stalo su broliais Lavrinovičiais ir Jonu Mačiuliu, jie paklausė, kiek mes uždirbame. Mano kolega Rolandas Gimbutis sako – pusantro tūkstančio litų. Jie klausė, ar čia už vieną įšokimą į vandenį, bet aiškinom, jog per mėnesį. Tada Jonas nusistebėjo, kad už tiek jis net nešoktų į baseiną, bet Lavrinovičiai jį pašiepė: „Jie čia dėl Lietuvos, ne taip kaip mes – ir krepšinį, ir pinigus mylim“. Gavosi toks juokas, bet tuo metu tu sėdi su jais prie vieno stalo ir žiūri į juos kaip į didvyrius, nors realiai ir pats atvažiavai toks pats“, – istorija dalinasi sportininkas.
Įsimintina Sauliui buvo ir trečioji olimpiada, vykusi Pekine, tačiau ji tapo svarbi ne vien tik dėl sporto. Lėktuve į Kiniją jis sutiko Rugilę, kuri vėliau pakeitė visą jo gyvenimą. Taip prasidėjo istorija, kuri iš paprastos pažinties virto šeima ir bendru gyvenimo keliu.
„Skrendant į Pekiną, šalia manęs atsisėdo jauna plaukikė. Iki dabar gyvename kartu, esame susituokę, turime du vaikus, kuriuos irgi verčiame sportuoti, skaityti knygas, mokytis“, – atvirauja Saulius.
Kita laidos tema kvies prisiminti neseniai Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje įvykusį mineralinio vandens „Birutė“ inicijuotą projektą, skirtą šviesti apie kalcio vaidmenį moters savijautoje ir jo svarbą išgyvenant hormoninius pokyčius. Akcijos metu gatvėje sutiktoms moterims buvo dalinami lankstinukai su „Gerovės klinikos“ paruošta medžiaga apie menopauzės ir perimenopauzės laikotarpius, o prie šio gražaus renginio prisijungusi grupės „Man-go“ lyderė Rima Petrauskytė-Paulauskienė atvirai pasidalino ir savo patirtimi.
„Pirmuosius mano pokyčius ir simptomus pastebėjo mano vyras ir pavadino mane iškritusia iš medžio. Sakė, jog kažkas su manimi negerai, nebegaliu susikaupti, viską pamirštu, nuotaikos keičiasi kas pusė valandos. Iš pradžių truputėlį pyktelėjau, bet pagalvojusi supratau, kad visgi jis teisus. Teko keisti gyvenseną ir man padėjo kokybiškas miegas, geras poilsis, sportas, sveikesnė mityba bei, žinoma, vanduo, nes jeigu jaunesnei moteriai rekomenduojama išgerti 2 litrus per parą, tai brandesnio amžiaus moterims šį skaičių reikėtų padidinti dvigubai“, – pasakoja Rima.
Trečiasis laidos siužetas artimiau supažindins su buvusiu KMU ir VU lektoriumi, mokslininku, farmacinių projektų vadovu Mantu Jakimavičiumi, kuris savo pacientuose pastebėjo jų daromas klaidas, susijusias su žarnyno sveikata. Jo teigimu, daugelis galvoja, kad antsvoris ar nutukimas yra tik estetinė problema, tačiau tai yra liga, kuri gali sukelti rimtas problemas. Norėdamas padėti savo pacientams, Mantas iš natūralių medžiagų sukūrė sveikatinimo preparatą „ColonWell“, kuris palaiko normalią žarnyno veiklą ir sukelia sotumo jausmą.
„Žarnyno sveikata yra intymi tema, apie ką žmonės nedrįsta kalbėti. Vartojant šį preparatą, jei nori mesti svorio, tai vidurkis – kilogramas per savaitę. Jeigu yra žarnyno problemos – pagerėja per 2 savaites reguliaraus tvarkingo vartojimo. Šis produktas žarnyno turinį paverčia į gelį ir normalizuoja žarnyno veiklą, o kai krenta svoris, žmones pagauna azartas ir sveikas gyvenimo būdas tampa hobiu“, – teigia pašnekovas.
Paskutiniame laidos reportaže žiūrovai išgirs naudingą informaciją apie klausos sutrikimus. Klausą žmonės gali prarasti dėl įvairių priežasčių: genetinių veiksnių, komplikacijų gimstant, infekcinių ar lėtinių ausų ligų, tam tikrų vaistų poveikio, nuolatinio triukšmo arba senėjimo. Skaičiuojama, kad net 1,1 milijardui jaunų žmonių gresia klausos pažeidimai dėl per didelio triukšmo, todėl specialistai ragina nelaukti, kol problema taps rimta ir atkreipti dėmesį į pirmuosius ženklus – vis garsiau leidžiamą televizorių ar telefoną, sunkumus bendraujant bei suprantant pašnekovus. Pastebėjus tokius simptomus, rekomenduojama pasitikrinti klausą, o prireikus – pasinaudoti galimybe gauti klausos aparatų kompensaciją, kurią Lietuvoje skiria Valstybinė ligonių kasa.
„Jeigu seniau turėjome klausos aparatus, kurie buvo panašesni į garsiakalbius, tai šiuolaikiniai klausos aparatai klausos negadina. Į juos būna įvedama jūsų audiograma, jūsų klausos lygis ir klausos aparatas stiprina tik tai, ko jūs negirdite natūraliai, taip saugant likusią klausą. Tačiau nereabilituojamas klausos sutrikimas turi daug padarinių: dažnai atsiranda socialinė izoliacija, žmogus nebendrauja su artimaisiais ir tiesiog užsisklendžia savyje. Taip dažnėja depresijos atvejai, o moksliniai tyrimai įrodė sąsajas ir su kognityviniais sutrikimais, didesne demencijos rizika“, – pasakos „Familia Clinica“ klausos priežiūros specialistė Agnė Staputienė.
