Laidos „Gero vakaro šou“ vedėju tapęs Mantas Wizard pasakė, kaip atrodys jo rolė

Nors Mantui ši rolė – nauja, atvirame interviu jis išduoda, kad šis televizijos kanalas jį lydi daugelį metų.
„Ryškiausi mano karjeros akcentai televizijoje, turėję tikrai didelės įtakos mano gyvenime, buvo susiję su TV3. Prieš daugiau nei 15 metų iš TV3 sulaukiau skambučio dalyvauti projekte „Šok su manimi“.
Tiesą sakant, net pamenu, kur tą akimirką buvau, ir ką tuomet dariau. Kad buvau artistas – jau žinojau, bet šokti visai nemokėjau. Vis dėlto, sutikau dalyvauti. O dabar galiu džiaugtis, kad čia sutikau daugybę puikių žmonių, projektas suteikė žinomumo.
Negana to, turėjau galimybę iš arti stebėti laidos vedėjo, maestro Vytauto Šapranausko darbą. Jis buvo tikrai fantastiškas vedėjas“, – prisiminimais dalijasi Mantas.
Praeityje iliuzionistas ir pats ne kartą yra tapęs „Gero vakaro šou“ svečiu. O toks formatas, kaip atskleidžia Mantas, jam patiko visuomet.
„Visą laiką svajojau čia būti kaip pašnekovas. Esu daug kalbantis, o ypač – trimis mėgstamiausiomis savo temomis: apie magiją, filosofiją ir psichologiją. Be to, man patinka dalintis linksmomis savo istorijomis. Pokalbių laidų formatas man visuomet atrodė magiškas ir patrauklus, žinau daugybę vedėjų. Beje, „late night show“ pradininku laikomas ir vienas iš mano dievukų – Johny Carsonas – kuris ir pats buvo iliuzionistas!“ – pasakoja jis.
Visgi dabar rolės apsikeitė – nuo šio trečiadienio Mantas iš pašnekovo vietos persės į laidos vedėjo.
„Dabar ateinu pasirodyti ne pats, bet sužinoti to, ką nuostabaus slepia mano pašnekovai. O aš, kaip magas, visada ieškau paslapties – tos, kuri yra šalia, bet akivaizdžiai nematoma. Noriu iš kiekvieno svečio sužinoti kažką naujo, netikėto – kalbėtis apie tai, ko jie dar nėra sakę. Svečių visuomet klausiu ir to, ką jie galėtų patarti žiūrovui, nes esu jų pusėje. Kaip jie susidoroja su stresu, kritika? Kaip jie jaučiasi vienatvėje?“ – sako jis.
Šou versle Mantas yra jau daugelį metų – jis matė, kaip žvaigždės kyla ir leidžiasi, o taip pat buvo liudininkas to, kaip gimsta nauji herojai.
Visgi naujoje rolėje Mantui padeda ne tik iliuzionisto patirtis, bet ir tai, kad yra baigęs psichologiją. Tačiau, žinoma, laidoje netrūks ir magijos – kiekvienam savo svečiui Mantas bus paruošęs po būtent jam skirtą triuką.
„Tačiau magija šioje laidoje bus tik kaip druska. Tik nedaug ir labiau po truputėlį. Nes, šiaip ar taip, pirmiausiai tai yra pokalbių šou. Su muzika, humoru, ir tikslu, kad kiekvienas žiūrovas ką nors iš laidos išsineštų“, – pasakoja M. Wizard.
Daug magiškų prieskonių naujam laidos formatui prideda ir tai, kad čia kas kartą išvysime tris skirtingus, iš pirmo žvilgsnio nei savo profesijomis, nei būdu nesuderinamus svečius.
„Tačiau čia pašnekovai kalbėsis ne tik su manimi, bet ir vienas su kitu, o tai pokalbiui suteiks ir dar daugiau spalvų. Smagu, kad taip kartu randame ir įdomių bendrų vardiklių. Pavyzdžiui, net ir man pačiam buvo sunku patikėti, kad Rūta Ščiogolevaitė skaldys bajerius Raimondui Šilanskui (juokiasi). Manau, kad ši laida padės išgirsti daug įdomių istorijų, kurios sudomins ir intelektualus, ir tuos, kurie trečiadienio vakarą tiesiog nori pailsėti“, – pokalbį baigia Mantas ir kviečia tuo įsitikinti jau šį vakarą.
