Operos solistė Ieva Prudnikovaitė papasakojo, kodėl nemėgo savo balso

Operos solistė Ieva pasakos apie muzikos kupiną savo šeimą, apie tai, kaip sekasi dirbti su žvaigždėmis televizijos projekte, o Paulius – atvirai ir su šypsena dalinsis, kaip pavyko patekti į muzikinio projekto komisijos kėdę.
Ieva prisipažįsta, kad nors jos šeimoje pilna muzikantų, tačiau kartu dirbti vengia.
„Mes kartu nedirbam. Nebent retais atvejais, nes visi turi pakankamai savo užsiėmimų. Taip pat mes nenešam darbo namo. Yra poreikis atsiriboti. Bet faktas, kad pamačius kažkokį naują pastatymą ar išgirdus kolegas vis tiek yra tas feedback‘as, kurį nori aptarti, kaip tu matei tai. Ir tikrai pakankamai dažnai išsiskiria nuomonė, nes kiekvienas esame su savo skoniu“, – šypsosi operos solistė.
Kalbėdama apie projektą „Žvaigždžių duetai. Nauja era“, Ieva teigia, kad būti komisijoje – didelė atsakomybė ir tikras iššūkis.
„Nuoširdžiai stengiuosi būti objektyvi. Man pačiai ne iki galo aišku, ką vertinti. Yra vieni žmonės labai gerai dainuojantys ir yra mėgėjai, kurie pirmą kartą stovi scenoje. Gal pasigendu kol kas tokių įdomesnių režisūrinių sprendimų. Tai vis tiek yra scena ir turi tas 3 minutes save pristatyti. Man kol kas truputį trūko išradingumo ar drąsos išbandyti, to tokio chuliganizmo“, – atviravo Ieva Prudnikovaitė.
Tuo metu Paulius į viską žiūri su humoro jausmu.
„Baigiau 12 klasių ir tada pasijautė, kad galiu į komisiją eiti. Iš tikrųjų jaučiuosi, kad galiu įvertinti žmones. Šiaip visų pirma labai keista, nes sėdi Ieva, sėdi Liepa, sėdi Lukočius ir aš. Vertinu, ar man jie gražiai apsirengę, ar šypsosi. Aš vertinu kitokius dalykus. Vertinu, ar pajaučia žiūrovas. Atstovauju žiūrovui komisijoje“, – juokiasi Paulius Vaitiekūnas.
O ar yra intrigų projekto „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ užkulisiuose, Paulius neišduoda.
„Čia tokia labai tema tabu. Dėl intrigų – yra ir belenkiek. Kokių? Žiūrėkit ir sužinosit“, – pasakojo laidos „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ komisijos narys P. Vaitiekūnas.
Paulius taip pat pasidalino, kaip jautėsi perimdamas laidos „Kitokie pasikalbėjimai“ vedėjo vairą.
„Gitanas Nausėda buvo pirmas mano pašnekovas. Manau, kad nebebuvo įmanoma lengvesnio pašnekovo duoti naujam žmogui, perimančiam vedėjo rolę. Visko buvo. Buvo ir labai sunkių dienų. Tu neturi su kuo pasitarti, tau niekas negali padėti. Bet koks moralinis palaikymas tau nepadeda. Labai daug jaudulio kalbinant. Ypač tuos, kuriuos tu labai gerbi, seki, nuo vaikystės lygiuojiesi, nes tu nori ir jiems gerą įspūdį padaryti“, – dalinosi Paulius.
Operos solistė Ieva Prudnikovaitė laidoje „ Šeškinės 20“ atviravo, kad ilgą laiką jai nepatiko jos balsas ir negalėjo klausytis savęs įrašuose.
„Iš šono yra visiškai kitas girdėjimas ir kartais sunku priimti tą savo balsą, kurį tu girdi įraše. Nes tu dainuodamas save girdi akustiškai. Dabar jau koks pusmetis, kai aš galiu neišjungus išklausyti savęs. Tai reiškia, aš kažką galbūt atradau naujo, kas man priimtina“, – sakė ji.
