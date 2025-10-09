Išaušo išsvajotoji Varkės Labdarkės triumfo valanda

Po įnirtingos kovos projekte „Tapk TV žvaigžde“ pergalę išplėšęs Tadas į televiziją atsineša tikslą išlikti tokiu, koks jis yra – paprastu ir autentišku, kaip per bulviakasį ar bičiulių šventę. Šiuo metu jis savo jėgas išbando projekte „Žvaigždžių duetai. Nauja era“, kur, peržengdamas komforto ribas, siekia įrodyti, kad gali ir dainuoti.
Nugalėtojas atskleidė, jog ilgą laiką nesuprato, kodėl žmonės lengvai jį pamėgsta ir prie jo atsipalaiduoja. Tadas paprašė paaiškinti senos draugės.
„Sakiau, pažiūrėk iš šono ir su kritika – kodėl tau atrodo, kad aš kietas ir geras? Ji sako: todėl, kad tave pažįstu 20 metų – tu ir pas mus prie stalo toks pats, ir kai einame bulvių kasti ir kai tave matau per teliką“, – laidoje „Šeškinės 20“ pasakojo jis.
Tai – jo tikslas ir ateityje. Kad ir kas benutiktų, Tadas nori likti toks pats ir išlaikyti natūralumą, tikrumą.
„Stengsiuosi taip padaryti ir kai ateisiu į jūsų ratą, norėčiau likti toks, koks esu iš tikrųjų, kad neužkelčiau kojos ant kojos ir nesakyčiau: žiūrėkit, kokie mano „Dolce&Gabanna“ batukai!“ – sakė T. Kanapeckas.
Socialiniuose tinkluose Tadas kuria turinį, kuriame siaučia turgavietėse ir „labdarkėse“. Būtent ten jis jaučiasi puikiai ir nori tą jausmą atsinešti į televiziją. Ir tai jau įvyko – LNK.LT portale startavo laida „Varkė Labdarkė. Turginio dienoraštis“.
Laidoje Tadule Gazoline leidžiasi į kelionę po sendaikčių pasaulį – nuo turgavietės staliuko iki paslaptingo antikvarinio kampelio. Jis kalbina prekeivius, kolekcionierius ir visus, kurių akys sužimba pamačius senus, bet vertingus daiktus.
Turgavietėse ir „labdarkėse“ Tadas randa ne tik išskirtinių daiktų, bet ir džiaugsmo. Kaip jis atskleidė laidoje „Šeškinės 20“, gyvendamas su aktyvumo ir dėmesio sutrikimu, jis dažnai jaučia dopamino stygių – natūraliai besigaminančio „laimės hormono“, kuris suteikia džiaugsmą atradus ką nors vertingo.
„Mane ten patraukė psichologiniai dalykai. Ten išsiskiria dopaminas – atrandi gerą daiktą ir užplūsta džiaugsmas. Kaip vadinu, kliovas. Čia žvejybos terminas, kai gerai kimba“, – sako projekto „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ dalyvis.
Premjeros metu Varkės Labdarkės nuotykiai prasidėjo Klaipėdos bagažinių turguje, kur Tadas ieškojo vertingų radinių. Antroje laidos dalyje laukia pokalbis su antikvariato šeimininkais, kurie atskleis, kaip atranda ir pasirenka daiktus, kuriuos vėliau atsiveža į savo parduotuves.
Sekite, kaip antrų rankų entuziasto svajonė tampa tikrove kiekvieną ketvirtadienį – tik per LNK.LT.