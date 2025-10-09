TV eteryje moterys užsipuolė Paul de Miko: „Kodėl jis dar nevedęs ir neturi vaikų?“

Garsiojo Panevėžio ketvertuko mama Viktorija Solovej neseniai atskleidė vaikų auginimo realybę ir sako suprantanti, kodėl dabartinė karta neskuba susilaukti vaikų. Šiemet keturis Viktorijos atžalos pradėjo eiti į pirmą klasę, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Jūs įsivaizduokit, man viskas kart keturi. Tenka pirkti keturias uniformas, keturias poras batų, leisti į keturis būrelius. O vaikų tėvas neprisideda, vaikai jį matė prieš pusantrų metų“, – laidos filmavime kalbėjo Viktorija.
Paklausta, kodėl vaikų tėtis nemoka alimentų, Viktorija neslėps nuoskaudos.
„Jis ateina į teismą dėl alimentų ir sako, jog neturi pinigų, nors atvyksta apsirengęs prabangius „Balenciaga“ marškinėlius ir leidžia sau keturis kartus per metus skraidyti atostogų į užsienį. Jam jau susikaupusi virš 10 tūkstančių eurų alimentų skola“, – teigė ji.
Dar viena laidos viešniai, žurnalistei Vytautei Žališkevčiūtei 35 metai. Ji neturi ir neskuba planuoti vaikų.
„Nenoriu auginti vaikų tokiomis sąlygomis, kokiomis augau aš. Mūsų karta užaugo mažuose bendrabučių kambarėliuose ir tėvai turėjo rinktis, ar nupirkti vaikui kojines, ar pietus. Man taip netinka. Aš noriu savo vaikams duoti tai, ko man negalėjo man tėvai duoti, noriu savo vaikus leisti į geras mokyklas ir būrelius“, – kalbėjo moteris.
Filmavimo metu moterys nevengė kritikos ir laidos vedėjui, 33 metų Paul de Miko.
„Kodėl, gerbiamasis, jūs vis dar nevedęs ir neturit vaikų? Jau būtų pats metas!“ – atakavo vedėją viešnios.
Paul de Miko prisipažins, kad labai norėtų vaikų, tačiau dar nerado tinkamos partnerės: „Matyt, reikės nuleisti kartelę."