Oksana Pikul: „Kojines skalbsiu tik savo sūnui“

41-erių Oksana atrodo taip, tarsi išgyventų antrą jaunystę. Neseniai ji paviešino nuotraukų kadrus, kuriuose demonstruoja lietuvių gamintojo apatinį trikotažą.
Juose Oksana paslaptinga, seksuali, tarsi sustabdžiusi laiką. Beje, fotografo Roberto Mishkos nuotraukos, pasak Oksanos, retušuotos minimaliai, nes naudota foto juostelė.
Nuotraukos greit pasklido žiniasklaidoje, deja, netrūko piktų komentarų, esą Oksanos metuose fotografuotis vienais apatiniais nedera, nepadoru, o tokie kadrai turėtų nugulti tik į asmeninį archyvą. Slėpti savo kūną tik todėl, kad kažkam tai atrodo nepriimtina, Oksana sako nė neketinanti.
„Po šitiek laiko išsilaisvinau, ir tiesiog jaučiuosi patogiai, komfortabiliai, pasitikinti savimi, viduje besidžiaugianti ir besimėgaujanti gyvenimu. Nusprendžiau: aš geriau atrodau nei dvidešimties, tad kodėl ne?“, – teigė O. Pikul.
Prieš kelerius metus Oksana pasakojo, ko sau neleidžia, ir kaip pasikeitė tapusi verslininke.
Tiesą sakant, net jos nuotraukos socialiniuose tinkluose buvo kuklesnės, nedemonstruojančios kūno. Populiariam grožio salonui vadovaujančios, vizažo mokymus Lietuvoje bei užsienyje vedančios specialistės įvaizdis nedera su nuotraukomis vienais apatiniais. Vis dėlto vieną dieną viskas, pasak Oksanos, tarsi apvirto aukštyn kojomis ir jos nuomonė pasikeitė.
Kas nutiko Oksanos gyvenime, kad ji nusprendė savęs daugiau nevaržyti? Gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.