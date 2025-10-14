Nepatogus bandymas glėbesčiuotis užminė klausimą, kas sieja Laisvą ir žinomą atlikėją: „Jis dar vedęs“

Atrodytų, paprastas rankos paspaudimas, tačiau studijoje tvyranti įtampa virto tikru spektakliu. Pora bandė pasisveikinti, bet viskas virto nepatogiu bandymu glėbesčiuotis, tarsi norint bučiuotis, o gal tik apsikabinti. Laidos vedėjas Gintas neišlaikė: are jūs žadate bučiuotis?
„Ką tu nori padaryt?“ – iš Deivido glėbio besivaduodama klausė Laisva. „Ne, ne, ne, čia akistata“, – teisinosi Bastys. „Kokia tau akistata? Aš žinau, ką tu man norėjai padaryt“, – replikavo dainininkė.
Vedėjas Gintas neslėpė nuostabos: „Ar tarp jūsų yra kas nors įvykę, ko mes nežinome, bet turėtume sužinoti?“
Šįkart Laisva buvo atvira: „Yra.“ O įkaitusią intrigą ji užbaigė dar skambesniais žodžiais: „Jis dar vedęs, aš negaliu sakyt tokių dalykų.“
Po tokios akistatos studijoje kilo klausimų lavina – kas slypi už šių užuominų? Ar tai tik provokacija, ar neatskleista paslaptis, kurią saugo abu dainininkai?
Nors situacija galėjo peraugti į skandalą, vedėjas Gintas sugebėjo suvaldyti aistras: „Visas paslaptis, pažadu, ne tik muzikines, išsiaiškinsime šios laidos metu.“
Tačiau įtampos šou metu netrūko ir toliau. Viduryje žaidimo Laisvą užklupo karštis. Ar tai buvo tik fizinė reakcija, ar visgi emocinė akistata su Basčiu paveikė labiau, nei ji norėtų pripažinti?
Tuo metu santūriai laikęsis Deividas atsiskleidė „Seifo kodo“ raunde. Lyg tyčia, kai reikėjo pasitelkti greitą reakciją, jis atsigręžė į Laisvą ir mestelėjo: „Na, ką, Laisva?“ – šypsnis bylojo, kad šioje istorijoje dar ne viskas pasakyta.
Kuri komanda galiausiai laimėjo pinigus? Ar jiems pavyko išlaikyti šaltą protą superfinale – kai statymai arba padvigubėja, arba sumažėja perpus? Ir svarbiausia – ar šįkart paaiškės, kas iš tikrųjų slypi už laisvos Laisvos ir santuokoje gyvenančio Deivido santykių?
Visa ši drama, įtampos pilni klausimai ir netikėti atsakymai – „Muzikos detektyvuose“ jau šį antradienio vakarą 20 val. per LNK.