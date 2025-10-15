Giedrius Savickas atskleidė silpnąją vietą: vis klausinėja žmonių

Teatre, kine ir televizijoje plušančiam Giedriui Savickui maisto gaminimas – tikra atgaiva.
„Jei turiu laisvo laiko ir nėra streso ar nerimo dėl rytojaus, man daryti valgyti yra pats geriausias dalykas. Mėgstu pasidaryti pusryčius, mažų patiekalų, verdu sultinius. Man tada ramu ir galiu pusę dienos gaminti – viską susipjaustyti, ramiai susidėlioti, išsikepti. Gaunasi bardakas, taigi viską susitvarkau, išsivalau“, – su šypsena pasakojo dar visai neseniai pats kulinarinių eksperimentų laidą vedęs Giedrius Savickas.
Mariaus Sipario kasdienybė – kiek kitokia. Jo žmona, televizijos laidų vedėja Ugnė Siparė, virtuvėje yra reta viešnia.
„Buvau priverstas išmokti gaminti, nes mano žmona absoliučiai negamina. Ji neįsižeis – Ugnė tikrai nemoka būti virtuvėje“, – juokėsi M. Siparis, gaminantis ir sau, ir dviem šeimos moterims, žmonai bei dukrelei.
Patyrę ir įgudę virtuvėje garsūs vyrai galėjo nesukti galvos dėl viryklės, ant kurios gamino restoranų lėkščių vertus mėsainius. Įbrėžimų ar pirštų atspaudų ant „Electrolux SaphirMatt“ matinės elegancijos indukcinės kaitlentės nesimatė – ji lyg nauja atrodo net ir po daugybės gaminimų.
„Dėl skonio nesiginčijama“ – tai kulinarinis eksperimentas, kuriame gaminama iš atsitiktinai šefo Povilo parinktų ingredientų. Visgi šefo nuomonė čia tik patariamoji. Savo favoritą kviečiami rinkti laidos žiūrovai.
Savo balsą galite atiduoti ČIA bei laimėti „Rimi“ ir „Electrolux“ teikiamus prizus – dovanų korteles, elektrinį virdulį su temperatūros reguliavimu arba kokteilinę sveikesniam gyvenimo būdui.
Eksperimento įkarštyje Giedrius Savickas atskleidė savo silpnąją vietą – jam labai norisi, kad žmonės girtų pagamintus patiekalus.
„Turiu problemą – kartais per daug žmonių klausinėju. Jie man sako, kad labai skanu, kad jau sakė, bet man vis reikia pasitikrinti“, – sakė aktorius.
Paragavęs Mariaus Sipario iškepto mėsainio, jis nusprendė, kad varžovo žmona Ugnė – laiminga moteris.
„Ugnė laiminga dviejuose dalykuose – valgo ir nestorėja bei valgo skaniai!“ – šypsojosi G. Savickas.
Kokius patiekalus gaminti labiausiai mėgsta Giedrius ir Marius? Ar Giedriaus kalbos netrukdė Mariui Sipariui susikaupti? Žiūrėkite naujausioje laidoje „Dėl skonio nesiginčijama“ tik LNK.LT, balsuokite ČIA ir laimėkite puikius prizus!