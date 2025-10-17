Dainininkė Adrina: „Pirmus pinigus uždirbau giedodama šermenyse“

Šeštadienio popietėmis žiūrovus prie ekranų kviečiančioje „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „Pirmi kartai. Įkvėpimai. Patarimai. Nuotykiai“ – nuoširdus pokalbis su Adrina. Šiandien ji gyvena veiklų įkarštyje – kuria muziką, koncertuoja ir ruošiasi didžiausiam savo karjeros pasirodymui – gruodžio 27-ąją vyksiančiam koncertui Klaipėdos „Švyturio“ arenoje.
„Veiklų dabar netrūksta – stengiamės viską aprėpti ir suspėti. Be koncertų ir kūrybos laukia dar vienas didžiulis iššūkis – gruodžio 27-ąją surengsiu didžiausią koncertą savo karjeroje Klaipėdos arenoje. Jaudulio daug, bet jaučiu, kad vėl viduje pabudo ta didžiulė aistra“, – pasakoja atlikėja.
Užaugusi Kazlų Rūdoje, ji sako, kad dainavimas ją lydėjo nuo pat vaikystės. Muzika buvo ne hobis, o natūralus gyvenimo būdas.
„Pirmus pinigus uždirbau giedodama šermenyse. O Dieve, kiek visko tada teko išbandyti – dainavau viena, su choru, folkloro ansamblyje, merginų tercete, grojau pianinu, net armonika. Dainavimas man visada buvo natūralus dalykas – kaip važiuoti dviračiu ar vaikščioti. Nuo mažens tai buvo manyje, todėl atrodo, kad nieko kito ir negaliu veikti“, – šypsosi atlikėja.
Vis dėlto baigus mokyklą merginai teko palikti kolektyvus ir chorus – tuomet gyvenime atsirado tuštuma. Muzika tarsi išnyko iš kasdienybės, o jos vietą užėmė kosmetologijos studijos.
„Buvo sunkus etapas – atsirado tokia tuštuma, nežinojau, ką veikti. Studijavau kosmetologiją, bet nežinojau, ar tai mano kelias. Ir tada man parašė dabartinis sužadėtinis ir prodiuseris Donatas: „Labas. Turi gražų balso tembrą – ar kuri kažką daugiau?“ Nuo to viskas ir prasidėjo – mūsų bendras darbas, kūryba, santykiai“, – atvirauja dainininkė.
Laidoje „Pirmi kartai“ Adrina patirs ir naują, kupiną adrenalino iššūkį – pirmą kartą gyvenime išbandys vandens motociklą Kauno marių pakrantėje esančiame „Ciongo“ klube.
„Tokia nežinomybė ir baimė, kai esi viena vandenyje pirmą kartą, bet po kelių minučių viskas pasikeičia. Tikrai grįžčiau dar kartą ir kartočiau“, – po pramogos džiaugėsi Adrina.
Kita laidos tema sudomins visus, kurie nori pagerinti virškinimą ar atsikratyti papildomų kilogramų. Po atostogų svarstyklėse išvydęs 104 kilogramus, mažeikiškis Michailas Jakutis nusprendė imtis pokyčių ir išbandyti Lietuvoje sukurtą maisto papildą „ColonWell“. Vos per šešias savaites jam pavyko numesti daugiau nei dešimt kilogramų, o apie savo pasiekimus Michailas atvirai pasakoja laidoje, susitikęs su mokslininku ir „ColonWell“ kūrėju Mantu Jakimavičiumi.
„Žiūrėjau filmą apie vikingus – jie ten be marškinėlių, su raumenimis, tokie gražūs. Parodžiau žmonai ir sakau – noriu tokio kūno vasarai. Per radiją išgirdau apie produktą, o kai jį išbandžiau, netrukus pajutau pokyčius – ne tik mažėjantį svorį, bet ir pagerėjusią savijautą. Tapau lengvesnis, linksmesnis, energijos atsirado daugiau“, – šypsosi Michailas.
Trečiojoje laidos dalyje – pokalbis su choreografe Deimante Ūsiene, kuri šokį vadina savo gyvenimo varikliu. Nors tėvai svajojo, kad dukra pasirinktų medikės kelią, ji nuo mažens žinojo – savo gyvenimą sies tik su judesiu.
„Sportas man – tai duona, reikalingesnė net už pačią duoną. Mes turime ne tik auginti raumenis, bet ir juos tempti, judinti sąnarius. Kūnas – kaip medis audros metu: kuo jis lankstesnis, tuo didesnė tikimybė, kad po audros vėl atsities“, – sako diplomuota choreografė.
Deimantė pabrėžia, kad lankstumas ir sąnarių sveikata – ne tik profesionalių sportininkų rūpestis. Ji įsitikinusi, kad padėti kūnui galima paprastomis, nekenksmingomis priemonėmis. Viena jų – „Flexiseq“ gelis, kurio sudėtyje esančios nanomolekulės, paremtos sekvesomo technologija, geba prasiskverbti pro odos barjerą ir pasiekti kremzlę, kur tiesiogiai veikia jos struktūrą bei padeda ją atstatyti.
„Aš renkuosi ne tabletes, o gelį – jis sutepa sąnarius, padidina paslankumą ir nuima skausmą. Tada jaučiuosi gerai, galiu šokti, sportuoti ir šypsotis“, – sako Deimantė.
Paskutinysis laidos siužetas šįkart kviečia atvirai prabilti apie temą, kuri dažnai lieka nutylima – vyrišką sveikatą. Anksčiau buvo sakoma, kad kiekvienas vyras, perkopęs 45-erius, bent kartą per metus turėtų pasitikrinti prostatą. Šiandien specialistai šį amžių jaunina – rūpintis savimi reikėtų pradėti jau nuo trisdešimties.
„Vyrišką sveikatą reikia saugoti – apie ją būtina žinoti, kalbėti ir mokėti elgtis tinkamai. Tai gali daryti pats vyras, jo partnerė ar gydytojas, tačiau svarbiausia – nelaukti, kol problemos taps rimtos“, – sako dermatovenerologas, seksologas Mindaugas Buragas.
Anot specialisto, dažniausiai vyrai kreipiasi dėl prostatos padidėjimo, šlapinimosi sutrikimų ar diskomforto lytinių santykių metu. Ilgas sėdėjimas, rūkymas, stresas ir netinkama mityba – pagrindiniai šių problemų priešai.
„Šiandien vyrai sau padėti gali įvairiais būdais – nuo gyvenimo būdo pokyčių iki natūralių preparatų. Gamtoje slypi daugybė veikliųjų medžiagų, padedančių išlaikyti vyrišką jėgą – afrikinė slyva, peruvinė pipirnė ar juodasis eleuterokokas. Visas šias medžiagas galima rasti maisto papilde vyrams „RED3““, – sako M. Buragas.
