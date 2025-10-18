Garsus Indijos astrologas dūrė pirštu į O. Pikul planus svetur ir meilės reikalus: „Prireiks laiko“

Ne kartą LNK laidoje „Bus visko“ viešėjęs astrologas išgarsėjo dar tada, kai 2018-aisiais tiksliai išpranašavo, kad Lietuvos prezidentu taps Gitanas Nausėda. Tarp savo taiklių prognozių jis mini ir pasaulinio garso sportininkus.
„Viena mano mėgstamiausių prognozių buvo apie golfo legendą Tigerį Woodsą. Likus mėnesiui iki jo karjeros krizės, tai buvau paskelbęs sporto žurnale „Swing Time Mauritius“. Deja, viskas išsipildė taip, kaip ir numaniau“, – LNK laidos „Bus visko“ filmavime prisiminė astrologas.
Tačiau šį kartą A. Chakraborty žvilgsnis nukrypo į dainininkę, verslininkę ir mamą Oksaną Pikul, kuri sutiko prieš kameras išgirsti, ką apie jos ateitį sako žvaigždės. Pagal vedų astrologiją, Oksana įžengė į Saturno laikotarpį, kuris tęsis iki 2028-ųjų.
„Tai labai aktyvus laikas – daug kelionių, sėkmingų veiklų, ypač susijusių su importu ir eksportu. Palankios šalys – Vokietija, Nyderlandai, Italija ir net regionas netoli Dubajaus“, – teigė Arjunas.
Kalbėdamas apie asmeninį gyvenimą, astrologas prasitarė, kad meilė į Oksanos gyvenimą dar pasibels – galbūt tai bus užsienietis.
„Tai bus žmogus, kuris jus įsimylės, bet jam prireiks laiko žengti žingsnius“, – prognozavo jis.
Tuo metu pati Oksana pripažino, kad po skyrybų su krepšininku Simu Jasaičiu šiuo metu mėgaujasi ramybe.
„Greitai bus metai, kai oficialiai išsiskyriau, ir esu labai laiminga. Simas gyvena savo gyvenimą, aš – savo. Dabar – laikas sau“, – šyptelėjo ji.
Astrologas dainininkei taip pat pasiūlė keletą sėkmę stiprinančių priemonių, apie kurias žiūrovai sužinos laidoje, – tarp jų ir patarimus, kokius brangakmenius bei spalvas rinktis, kad gyvenime lydėtų sėkmė.
Po susitikimo Oksana pripažino, kad astrologas neklydo – ji jau žengia pirmuosius žingsnius plėsdama veiklą užsienyje. „Reikia drąsiai žengti pirmyn“, – išgirdusi prognozes, teigė ji.
