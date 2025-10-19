Projekte „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – jautrus kūrėjo atminimas, mylimojo daina ir gydytojos ašaros

„Žinokit, mes tikrai patiriam didžiulį džiaugsmą turėdami tokius nuostabius vedėjus“, – sakė Vytautas Lukočius.
Sekmadienio vakarą skambėjo dešimt dainų. Dainininkas Edgaras Lubys ir gydytoja Viktorija Navickienė pasirinko atlikti Andriaus Kulikausko kūrinį „Gintarai“ ir taip pagerbti dainų kūrėjo atminimą.
„Norėjom atnešti šitą dainą taip, kaip šviesios atminties Andrius Kulikauskas norėtų ją išgirsti, jam patiko tokia minimali muzika, kada viskas aišku, viskas konkretu, nebuvo vieno žmogaus dainavimas, buvo dviejų žmonių dainavimas atminti jam“,– sakė Edgaras
Po komisijos komentarų Viktorija sunkiai tramdė emocijas.
„Vienintelė Ieva, ačiū jai, suprato mano emociją, mano neštą žinutę, žinutė buvo ir apie dainą, ir apie gyvenimą, apie mažas labai smulkmenas, kas įsiklausote į žodžius, mažytėj akimirkoj telpa visas gyvenimas... Atsiprašau...“ – susigraudinusi po kūrinio atlikimo kalbėjo Viktorija.
Scenoje emocijų netrūko ir po jausmingo operos solistės Ievos Juozapaitytės ir aktoriaus Arno Ašmono pasirodymo. Jie šį vakarą pasirinko atlikti autorinį Ievos mylimojo Dainoto Varno ir jo tėčio Račiaus Varno kūrinį „Kelias namo“. Studijoje esančiuose ekranuose sukosi Ievos ir Arno vaikystės nuotraukos.
„Žinokit buvo taip gražu, aš kokius keturis kartus susigraudinau ir tik viena mintis buvo galvoje – kaip šį pasirodymą žiūrėdami turėtų jumis didžiuotis jūsų tėvai“, – sunkiai tramdydama emocijas sakė Ugnė Siparė.
„Ši daina yra Dainoto ir jo tėčio, čia nuostabi daina, ačiū jam, kad leido padainuoti, tikimės, kad nesugadinom, labai didžiuojamės, kad galėjom padainuoti šią dainą ir labai didžiuojamės savo šeimomis“, – sakė Ieva.
„Aš dabar truputį negaliu kalbėti“, – graudindamasis sakė Arnas Ašmonas.
Sekmadienį studijoje netrūks ne tik ašarų, bet ir juoko, kai scenoje pasirodė Dainoto Varno ir Tado Kanapecko duetas. Tadas, plačiau žinomas kaip Varkė Labdarkė, vienam komisijos nariui atvežė ir dovanų, kurias rado turguje.
O Augustė Vedrickaitė scenoje pasirodė su riedučiais! „Pirmą kartą gyvenime scenoje ir dainuoju, ir važiuoju su riedučiais“, – prisipažino dainininkė.
Dešimt spalvingų pasirodymų, aštrūs komisijos pasisakymai ir labai svarbūs balai, nes kitoje laidoje dar viena pora paliks projektą. Nepraleiskite „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ šį vakarą 19:30 per LNK.