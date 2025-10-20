„HBO Max“ skelbia apie išskirtinę siaubo filmo „Weapons“ premjerą

Filmas pasakoja ypatingą istoriją, kuomet visi tos pačios klasės vaikai, išskyrus vieną, dingstą tą pačią naktį, tuo pačiu metu – 2 val. 17 min. Bendruomenei kyla klausimas – kas slypi už šio įvykio?
Filme „Weapons“ vaidina Joshas Brolinas, Julia Garner, Aldenas Ehrenreichas, Austinas Abramsas, Cary Christopher, Benedictas Wongas ir Amy Madigan.
Filmo režisierius, scenarijaus autorius bei vienas iš prodiuserių – Zachas Creggeris. Filmą taip pat prodiusuoja Roy Lee, Miri Yoon, J.D. Lifshitz ir Raphaelis Margules. Vykdomieji filmo prodiuseriai – Michelle Morrissey ir Joshas Brolinas.
„HBO Max“ siūlo aukščiausios klasės kiną – legendiniai „Warner Bros. Pictures“, „DC Studios“, „Turner Classic Movies“, „A24“, „Studio Ghibli“ iki daugelis kitų.
Čia žiūrovų laukia naujausi kino hitai, tokie kaip „A Minecraft Movie“ ir „Sinners“, kritikų pripažinti šedevrai bei kultinės franšizės – „It“, „The Conjuring“, „Final Destination“ ir daugelio kitų. Nesvarbu, ar ieškote ką tik pasirodžiusių filmų, ar norite grįžti prie amžinų klasikų – „HBO Max“ suteikia pirmos eilės vietą prie istorijų, kurios įtraukia, jaudina ir išlieka atmintyje ilgam.
Naują filmą „Weapons“ bus galima išvysti nuo spalio 24 d. „HBO Max“ platformoje, kuri yra prieinama didžiuosiuose programėlių parduotuvėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėse, išmaniuosiuose televizoriuose ir internete adresu www.hbomax.com, taip pat per išskirtinį partnerį „Go3“.
Apie „HBO Max“:
„HBO Max“ – tai pasaulinio lygio srautinio turinio platforma, priklausanti „Warner Bros. Discovery“, kuri siūlo išskirtines ir įtraukiančias istorijas: nuo aukščiausios kokybės vaidybinių programų, filmų, dokumentikos, tikrų nusikaltimų istorijų, animacijos suaugusiems iki tiesioginių sporto transliacijų ir naujienų (kai tai prieinama).
„HBO Max“ – tai prestižinių pramogų ženklų susitikimo vieta: HBO, Warner Bros., Max Originals, DC, Harry Potter, taip pat legendinių serialų, tokių kaip „Draugai“ ir „Didžiojo sprogimo teorija“, namai.
Apie „Warner Bros. Discovery“:
„Warner Bros. Discovery“ yra lyderiaujanti pasaulinė žiniasklaidos ir pramogų bendrovė, užsiimanti išsamiausios ir labiausiai diferencijuotos pasaulyje prekių ženklų turinio kolekcijos kūrimu bei platinimu per televiziją, filmus, interneto platformas ir žaidimus. Bendrovės prekių ženklai, kasdien įkvepiantys, informuojantys ir linksminantys auditoriją, yra pasiekiami daugiau nei 220 šalių ir 50 kalbų. Tarp jų – „Discovery Channel“, „Max“, „discovery+“, CNN, DC, „TNT Sports“, „Eurosport“, HBO, HGTV, „Food Network“, „OWN“, „Investigation Discovery“, TLC, „Magnolia Network“, TNT, TBS, „truTV“, „Travel Channel“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“, „Warner Bros.