Menininkė Aurelija Bulaukaitė: „Svajojau būti pripažinta menininke, dabar – milijoniere!“

Sutikite, tokie viešai išdėstyti tikslai iš jaunos moters lūpų skamba gana drąsiai, bet taip sakydama tarp Lietuvos ir Monako gyvenanti menininkė Aurelija Bulaukaitė nejuokauja. Savo paskyrose socialiniuose tinkluose ji demonstruoja prabangaus gyvenimo būdą, nuolat keliauja, pozuoja prie sportinių automobilių, lankosi ten, kur gali patekti tik itin pasiturintys žmonės.
Makiažo kėdėje Aurelija nenuleido akių nuo savo atvaizdo veidrodyje. Moteris pasakojo surengusi ne vieną savo tapybos parodą Lietuvoje, svetur ir sulaukusi Lietuvos kolekcininkų, meno kritikų užsienyje įvertinimo.
„Matydama, kaip sekasi menininkams, supratau, kad, norėdama tapti paklausia, turiu būti arba graži, arba skandalinga“, – pasakojo Aurelija. Todėl, pardavusi savo paveikslus ir užsidirbusi pinigų, ji pasidarė pirmą plastinę nosies operaciją.
Kodėl ji tapytojos nutįsusiu megztuku įvaizdį sąmoningai pakeitė į tokį, kuris, kaip pati pripažįsta, tiesiog naudingesnis?
