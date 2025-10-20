Lrytas Premium prenumerata tik
Menininkė Aurelija Bulaukaitė: „Svajojau būti pripažinta menininke, dabar – milijoniere!“

2025 m. spalio 20 d. 13:01
„Turėjau anksčiau svajones būti galbūt pripažinta menininke, o tas pripažinta menininke kas tai yra, tai yra labai abstraktu. O dabar noriu būti milijonierė. Aš noriu būti ant „Forbes“ viršelio. Noriu būti pirma menininke, padariusia, sukūrusia verslo imperiją su blondine ir pavertusia meną visai kitokia platforma. Ir tokia, kuri nebus tik mažai grupei žmonių, o visiems“, – taip jau šįvakar gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ teigė Monake gyvenanti menininkė Aurelija Bulaukaitė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Sutikite, tokie viešai išdėstyti tikslai iš jaunos moters lūpų skamba gana drąsiai, bet taip sakydama tarp Lietuvos ir Monako gyvenanti menininkė Aurelija Bulaukaitė nejuokauja. Savo paskyrose socialiniuose tinkluose ji demonstruoja prabangaus gyvenimo būdą, nuolat keliauja, pozuoja prie sportinių automobilių, lankosi ten, kur gali patekti tik itin pasiturintys žmonės.
Makiažo kėdėje Aurelija nenuleido akių nuo savo atvaizdo veidrodyje. Moteris pasakojo surengusi ne vieną savo tapybos parodą Lietuvoje, svetur ir sulaukusi Lietuvos kolekcininkų, meno kritikų užsienyje įvertinimo.
„Matydama, kaip sekasi menininkams, supratau, kad, norėdama tapti paklausia, turiu būti arba graži, arba skandalinga“, – pasakojo Aurelija. Todėl, pardavusi savo paveikslus ir užsidirbusi pinigų, ji pasidarė pirmą plastinę nosies operaciją.
Kodėl ji tapytojos nutįsusiu megztuku įvaizdį sąmoningai pakeitė į tokį, kuris, kaip pati pripažįsta, tiesiog naudingesnis?
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ jau šiandien, 20.00 val., tik per LNK.
