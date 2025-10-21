Lrytas Premium prenumerata tik
„HBO Max“ platformoje – dokumentinio filmo apie žurnalistą, žuvusį karo Ukrainoje metu, premjera

2025 m. spalio 21 d. 09:55
Lrytas.lt
„HBO Original“ pristato naują režisierių Craigo Renaudo ir Brento Renaudo kurtą dokumentinį trumpametražį filmą „Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud“. Filmo premjera – spalio 22 d. „HBO Max“ platformoje, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Filmas pasakoja apie Brentą Renaudą – 2022 m. kovo 13 d. Rusijos karių nužudytą kino kūrėją. Jis tapo pirmuoju amerikiečių žurnalistu, žuvusiu per karą Ukrainoje. Jo jaunesnysis brolis ir kūrybos partneris Craigas Renaudas pargabeno Brento kūną ir paskutinius jo įrašus iš Ukrainos į vaikystės namus Arkanzase. Paskutinėje Brento kelionėje į poilsio vietą filmas pasakoja apie daugelį metų, kuriuos broliai praleido dokumentuodami pavojingiausius pasaulio konfliktus.
Pirmą kartą filmas „Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud“ pasirodė SXSW kino festivalyje, kuriame pelnė Žiūrovų apdovanojimą dokumentinių trumpametražių filmų kategorijoje.
Filme naudojama verité (autentiško stebėjimo) stilistika ir žiūrovams atskleidžiama sukrečianti medžiaga, užfiksuota brolių reportažuose iš įvairių pasaulio vietų. Filme rodomi kadrai iš skirtingų įvykių – 2010 m. Haičio žemės drebėjimo, karo Somalyje, imigrantų kelionės iš Hondūro į JAV, karo Ukrainoje bei Irako, kuriame broliai buvo kartu su Arkanzaso nacionaline gvardija.
Nepaisant žiaurių praradimų ir kančios, Brentas be baimės fiksavo istorijas iš pirmųjų karo linijų, kartu jautriai perteikdamas nekaltų žmonių patirtis. Filmas atvirai rodo mirtį, netektį ir karo pasekmes, tapdamas galutiniu Brento liudijimu apie karo reportažų svarbą ir duokle visiems žurnalistams, rizikuojantiems gyvybe siekiant tiesos ir supratimo.
Kadangi žurnalistika tampa viena pavojingiausių profesijų pasaulyje, filmas „Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud“ yra skirtas Brentui ir visiems pasišventusiems žurnalistams, kurie naudoja savo kameras tiesai atskleisti.
Filmą kūrė „HBO Documentary Flms“ kartu su DCTV, taip pat režisieriai Craigas Renaudas ir Brentas Renaudas (HBO projektai „Dope Sick Love“, „Little Rock Central), prodiuseris Juanas Arredondo, vykdomasis prodiuseris Jonas Alpertas bei HBO vykdomieji prodiuseriai Nancy Abraham, Lisa Heller ir Tina Nguyen.
Naują dokumentinį filmą „Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud“ bus galima išvysti nuo spalio 22 d. „HBO Max“ platformoje, kuri yra prieinama didžiuosiuose programėlių parduotuvėse, mobiliuosiuose įrenginiuose, planšetėse, išmaniuosiuose televizoriuose ir internete adresu www.hbomax.com, taip pat per išskirtinį partnerį „Go3“.
HBO televizijafilmasUkraina
