Irūna Puzaraitė-Čepononienė ir Marius Jampolskis tapo priešais

Draugystė draugyste, bet antradienio vakarą jie tapo mirtinais konkurentais, nes tik vienas iš jūsų atvedė savo komandą į finalą ir uždirbo jiems pinigų.
Pirmajame raunde į vienus vartus sekėsi Irūnai. Tuo tarpu M. Jampolskio nuotaika prastėjo tiesiog akyse. Pasimetęs ir paniuręs, kai neatspėjo užduoties, ėmė teisintis: „Man ramu, mes nei vienas nežinojome, man ramu. Aš nekaltas“, – atsakomybę nuo savęs nusiėmė M. Jampolskis. Tuo metu jo detektyvų komanda tik skėsčiojo rankomis.
Bet vėliau situacija keitėsi. M. Jampolskio komanda mobilizavosi ir pagaliau laimėjo pirmuosius taškus.
„Mes taip sunkiai pradėjome, kad mumis džiaugtis pradėjo net priešininkai“, – po pirmosios pergalės besiglėbesčiuodamas su komandos draugais, pastebėjo M. Jampolskis. Nes Irūna tikrai nuoširdžiai džiaugėsi, kad jiems pavyko.
Antras spėjimas nepapildė taškų kraičio „Net nežinau, ar yra tokia lietuviška daina „Surask mane“, – M. Jampolskiui replikavo šou vedėjas Gintas Vaičikauskas. Kokia daina suklaidino ant kojų besistojančią komandą?
Kokį sprendimą priėmė G.Vaičikauskas, kai komandai nepavyko susekti finalinio seifo kodo? Ar visą laiką pirmavusiai Irūnai pavyko laimėti savo komandai pinigų? Ar nuo vaikystės lavinta muzikinė klausa nepavedė?
Muzikinis šou „Muzikos detektyvai“ skirtas visiems, kurie myli muziką ir širdyje yra šiek tiek detektyvai – jau šį antradienio vakarą, 20 val. tik per LNK.
Irūna Puzaraitė-ČepononienėMarius JampolskisLNK
