Socialinių tinklų guru Monika Ra – apie tikrąją priežastį, kodėl kaimas – ne jai: „Ten man būtų greitai uždaryti visi vartai“

Šįkart Nijolės Pareigytės-Rukaitienės kaimo komandoje išvysime Grupės „Black Biceps“ narius Edgarą Krivelį ir Vitalijų Valentinovičių bei „X faktoriaus“ dalyvę Lukreciją Vasiliauskaitę-Amoralu.
Tuo tarpu Vytauto Rumšo jaunesniojo komandoje pergalės sieks „Queens of roses“ narės Giedrė Linkevičienė ir Akvilė Kisielienė bei socialinių tikrų guru Monika Ra.
„Geriausias dalykas mieste yra laisvė. Gali prisidirbti ir žinoti, kad už sekundės šis skandalas nepraeis per visus kaimynus. Miestas žavi mane savo laisve ir galimybėmis“, – sakė Monika.
Socialinių tinklų ekspertė laidoje prisipažino nemokanti nei ravėti, nei gaminti maisto. Tačiau tikroji priežastis, kodėl ji nenorėtų gyventi kaime, yra kita.
„Ten visi apie visus viską žino, o aš labai mėgstu prisidirbti, todėl man kaime būtų greitai uždaryti visi vartai“, – sakė ji.
O kaip atrodytų tobula Monikos diena mieste? „Prie televizoriaus su turkišku serialu“, – neslėpė ji.
Tiesa, tuo pasimėgauti Monikai pavyksta retai, kadangi ji valdo net 50 socialinių tinklų paskyrų.
„Tai – labai įdomus dalykas. Visi įsivaizduoja, kad socialinių tinklų administratorius yra tas, kuris įdės gražią nuotrauką, ją pakoreguos ir viską gražiai sudėlios. O iš tikrųjų administratorius yra žmogus, kuris pamato idėją ir tuomet supranta, per kokią emociją reikėtų eiti, kad žmogus patrauktų dėmesį. Tada pasirenkame strategiją ir pagal ją viską kuriame“, – savo darbo subtilybes atskleidė Monika.
Miestą itin mylinčios prisipažins ir „Queens of roses“ narės. Akvilė tikino, kad mieste gyventi kur kas lengviau nei kaime, tačiau pastarasis jai taip pat nėra svetimas.
„Kadangi savyje turiu „kaimietukės“, manęs niekas negąsdina“, – sakė ji.
Tuo tarpu Giedrė gyrė miestą už jo įvairovę. O štai kaime sudėtingiausiu darbu ji laiko gėlių priežiūrą…
„Ko tikrai negaliu daryti, tai prižiūrėti gėlių ir darželių. Paradoksalu, bet mano rankose gėlės miršta…“ – sakė didžiuliais auskarais-gėlėmis pasipuošusi dainininkė.
Visai kitaip apie kaimą galvojantys pripažino grupės „Black Biceps“ nariai. O laidos žiūrovai ne tik išgirs ir jų grupės susikūrimo istoriją, bet ir taps liudininkais netikėto Edgaro prisipažinimo!
O kuriai komandai – miesto ar kaimo – geriau seksis šio vakaro žaidime, pamatysime jau netrukus.
„Miestas ar kaimas“ – antradieniais, 19.30 val. per TV3!
