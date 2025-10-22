Liucina Rimgailė virtuvėje vyrą Tadą Rimgailą mokė meilės kalbos

Liucina Rimgailė – žinoma receptų knygų autorė, konditerė ir komunikacijos specialistė. Tadas Rimgaila – profesionalus šokėjas, muzikos atlikėjas ir renginių vedėjas.
Savo kasdienybę jiedu saldina ne tik gardžiais desertais, bet ir įvairiomis veiklomis, pavyzdžiui, kulinariniu iššūkiu „Dėl skonio nesiginčijama“.
Laidoje jiems teko per 15 minučių patiekalą pagaminti iš atsitiktinai šefo Povilo parinktų ingredientų. Visgi šefo nuomonė čia tik patariamoji. Savo favoritą kviečiami rinkti laidos žiūrovai.
Savo balsą galite atiduoti ČIA bei laimėti „Rimi“ ir „Electrolux“ teikiamus prizus – dovanų korteles, elektrinį virdulį su temperatūros reguliavimu arba kokteilinę sveikesniam gyvenimo būdui.
„Mano santykis su maistu nėra iki galo profesinis. Tai mano meilės kalba ir tai, kaip man patinka parodyti, kad apie žmogų galvoju. Taip rodau dėmesį. Man ne tiek svarbus aukštas lygis, kiek gera ir smagu prisidėti prie to, kad kiekvienas svečias, mano vyras, vaikas jaustų meilę ir rūpestį“, – kalbėjo virtuvėje puikiai besijaučianti Liucina Rimgailė.
Jos vyro santykis su maistu – kiek kitoks. Tadas save vadina profesionaliu ragautoju ir atskleidė, kad laidoje „Dėl skonio nesiginčijama“ dalyvauti ryžosi manydamas, kad su žmona varžytis neteks.
„Maniau, kad su Liucina būsime vienoje komandoje ir gaminsime dviese. Galvojau, kad ji viską darys, o aš ką nors papjaustysiu ir padėsiu“, – šypsojosi Tadas Rimgaila.
Iki galo sprendimais neužtikrintam Tadui į pagalbą atėjo ir pagrindinė „Dėl skonio nesiginčijama“ virtuvės žvaigždė – „Electrolux SaphirMatt“ matinės elegancijos indukcinės kaitlentė. Ji atpažįsta gaminimo indus, tad tereikia pasirinkti, kurią kaitlentės dalį naudosite. Jei persigalvosite – tiesiog pastumkite keptuvę ar puodą. Atsparus matinis paviršius nebijo jūsų pasikeitusios nuomonės.
Ar Liucina pagelbės vyrui prabilti jos pačios meilės kalba ir ar tikrai tiesa, kad retai gaminančių patiekalai – ypač gardūs? Žiūrėkite kulinarinį iššūkį „Dėl skonio nesiginčijama“ per LNK.LT, balsuokite ir laimėkite puikius prizus!
Liucina RimgailėTadas Rimgailavirtuvė
