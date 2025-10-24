Aktorė S. Daukšaitė-Petrulėnė: „Geriausia realybė, kai nusiimi karūną ir eini plauti grindų“

Šeštadienio popietėmis žiūrovus prie ekranų kviečiančioje „Lietuvos ryto“ televizijos įdomių istorijų bei netikėtų avantiūrų laidoje „Pirmi kartai“ laukia susitikimas su aktore Sandra Daukšaite-Petrulėne, kuri „Tennis space“ aikštyne pirmą kartą išbandys padelio sportą.
Šiuo metu žinoma moteris gyvena naujo spektaklio „Aukštakulniai per santuoką“ nuotaikomis, kurio premjera įvyko vos prieš keletą savaičių. Nors spektaklyje susipina aštri komedija, paradoksai ir nenuspėjamos situacijos, aktorė neslepia, kad scenoje išmoktos pamokos praverčia ir asmeniniame gyvenime.
„Tai žaisminga komedija apie porą, kuri santuokoje išgyveno 20 metų. Jie myli vienas kitą, norėtų gyventi kartu, bet tam trukdo buitis ir tam tikri dalykai, kurių mes kartais neišsakom, nepasidalinam savo lūkesčiais ar nepasitenkinimais.
Tada į duris pasibeldžia kaimynas daktaras Meilė, kuris tvarko porų santykius ir pasiūlo išbandyti 10 auksinių taisyklių. Kai skaičiau pjesę, besimokydama tekstą, tas taisykles pritaikiau savo gyvenime ir žinokit – veikia“, – intriguoja aktorė.
Per savo karjerą Sandra sukūrė daugybę ryškių vaidmenų tiek teatre, tiek kine. Kiekvienas jų – savitas pasaulis, kupinas emocijų, improvizacijų ir netikėtumų. Aktorė sako, kad darbas scenoje ir filmavimo aikštelės labai skiriasi, tačiau abi šios erdvės leidžia kūrybos stebuklą patirti išskirtiniu būdu.
„Teatras yra labai gyvas ir tai, ko šiandien nepadarai, gali pakartoti kitą dieną. Tuo labiau spektaklyje viską pradedi nuo pradžios, kai įžengi pro duris ir tavo personažo linija vystosi, kol pasibaigia.
O kino filme ar seriale tu pradėsi nebūtinai nuo pirmos serijos ar nuo pirmo kadro. Gali būti filmas pradedamas filmuoti net nuo pabaigos, bet tame ir yra kino stebuklas“, – tikina laidos pašnekovė.
Nors scenoje ji gali būti bet kas – nuo trapios romantikės iki drąsios kovotojos – gyvenime Sandra lieka paprasta ir nuoširdi. Aktorė sako, kad grįžti iš personažo į tikrąjį save padeda labai žemiški dalykai, o geriausias būdas nusileisti iš scenos aukštumų – tvarkytis namus.
„Geriausia realybė, kai grįžti namo ir supranti, kad niekas tų namų už tave nesutvarkys. Nusiimk karūną ir eik plauti grindų. Ir iš tiesų, man tai net labai padeda. Tvarkyt spintą – fantastika“, – juokiasi moteris.
Nors šiandien Sandra – visai Lietuvai puikiai pažįstama aktorė, jos kelias į sceną nebuvo tiesus. Mažai kas žino, kad moteris yra ir anglų kalbos mokytoja, vedanti kursus suaugusiesiems. Ji prisipažįsta, kad abejojo savimi ir bijojo žengti pirmą žingsnį į aktorystę, bet vis dėlto gyvenimas parodė, jog kai esi savo kelyje, svajonės randa būdą išsipildyti.
„Aš žinojau, kad noriu būti aktorė, bet 12-oje klasėje pabijojau, suabejojau savimi, kad kaip čia mergaitė iš kaimo į Vilnių važiuos. Bet man padėjo vienas aktorius, kuris pasakė – turėk profesiją, o paskui bus ta aktorystė, jeigu jai lemta – išsipildys. Tai taip ir įvyko“, – atvirauja Sandra.
Kitoje laidos temoje – televizijos laidų vedėjos ir nuomonės formuotojos Gerdos Žemaitės istorija. Po išgyventų skyrybų moteris pripažįsta – patirtas stresas bei susikaupusi įtampa palietė ne tik emocinę, bet ir fizinę jos sveikatą. Darbas televizijoje, socialinių tinklų veikla ir motinystė pareikalauja visos energijos, todėl jai teko išmokti rūpintis savimi labiau nei bet kada anksčiau.
„Viskas ant mano vienos pečių: visa buitis, pasirūpinimas namais, kiemu. O ir darbe nuolat turi kažką daryti, filmuoti. Juk neparodysi juodo ekrano ir neparašysi „Čia turėjo būti Gerdos siužetas“. Nedarbingumo nepaimsi, neturiu tokios prabangos, todėl svarbu stiprinti imuninę sistemą, kad organizmas susitvarkytų su visais iššūkiais“, – įsitikinusi moteris.
Ieškodama būdų sustiprinti savo organizmą, Gerda pradėjo domėtis polifenoliais-antioksidantais. Jungtinės Karalystės Kembridžo universiteto mokslininkai, vadovaujami garsaus profesoriaus, onkologo Robert Thomas atrinko daugiausiai polifenolių ir antioksidantų turinčius keturis superproduktus – brokolius, granatus, ciberžoles ir žaliąją arbatą, kuriuos patalpinę į kapsules, klinikiniais tyrimais nustatė jų priešvėžinį poveikį.
Yra žinoma, kad polifenoliai ir antioksidantai, mažina ne tik onkologinių ligų, bet ir daugelio kitų lėtinių ligų riziką, nes palaiko imuninę sistemą. Atliktas nacionalinis klinikinis Pomi-T tyrimas pirmąkart pasaulyje patikimai įrodė, kad tinkamai suderinti skirtingų augalų polifenoliai ir antioksidantai, koncentruoti vienoje kapsulėje, slopina ne tik vėžio žymenų augimą, bet ir kitus organizmo uždegimo procesus, lemiančius įvairių lėtinių ligų atsiradimą bei vystymąsi.
„Kuris iš mūsų suvalgo bent kilogramą brokolių per dieną? Mes turėtume visą dieną valgyti, nes jų reikia suvalgyti daug, kad gautume tam tikrų medžiagų ir mūsų organizmas pasisavintų. Tai nemanau, kad su maistu tiek gauname, todėl yra maisto papildai, su kuriais gauni visas medžiagas“, – sako Gerda.
Trečioji laidos tema – apie šypseną, kuri ne tik puošia, bet ir reikalauja priežiūros. Asmeninė trenerė ir šokėja Kristina Baikaitė pripažįsta, kad šypsena jos darbe – tarsi vizitinė kortelė, tačiau net ir sveiką gyvenimo būdą propaguojanti moteris susidūrė su problema, apie kurią kalbėti dažnai nedrįstama – kraujuojančiomis dantenomis. Nors specialistai pabrėžia, kad daugelis žmonių skundžiasi tokia bėda, Kristina išduoda, kad ją išspręsti jai padėjo paprastas, bet veiksmingas sprendimas.
„Vaistininkė rekomendavo dantų pastą „Lacalut“ su fluoru nuo kraujuojančių dantenų ir periodontito. Sunku patikėti, bet iš pirmo karto pajutau rezultatus: jautėsi dantenų sutraukimo pojūtis, mažesnis kraujavimas, o maždaug po savaitės dantenos iš vis nustojo kraujuoti. Todėl galiu ir vėl džiaugtis gražia šypsena“, – sako Kristina.
