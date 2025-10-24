Lrytas Premium prenumerata tik
Edmundas Kučinskas prabilo apie savo garbingą jubiliejų: „Aš jaučiuosi visiškai senas“

2025 m. spalio 24 d. 14:00
Šį vakarą 19.30 val. LNK laidoje „KK2 penktadienis“ – ne tik tortai ir žvakutės, bet ir nuoširdūs pokalbiai apie laiką, amžių ir tai, kaip keičiasi žmogus. Laidos vedėjai Tomas, Viktorija, Domas ir Keitė juokavo, kad 2025-ieji – tikra jubiliejų banga: „Apvalūs jubiliejai – ne tik simbolika, bet ir puotos! Su vaikais, giminėmis ir geriausiais draugais!“, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Į studiją atvykę žinomi svečiai dalijosi ne tik šventinėmis istorijomis, bet ir gyvenimo pamokomis.
Dainininkas Edmundas Kučinskas, šiemet pasitikęs garbingą sukaktį, šmaikštavo: „Aš jaučiuosi visiškai senas – duotų man dabar penkiasdešimt, kalnus nuversčiau, „Euroviziją“ laimėčiau, septynis namus pastatyčiau. Jūs visi – pypliukai prieš mane! Stengiuosi savo smegenų neapkrauti šiuo skaičiumi. Kuo mažiau galvoju, tuo geresnė nuotaika.“
Dainininkas prisipažino, kad labiau nei šventes vertina darbą, o didžiausia jo gyvenimo motyvacija – sūnus.
„Tokio amžiaus vyrui turėti devynerių metų sūnų – tai, aišku, duoda! Mes kartu visur – į būrelius, į sportą“, – kalbėjo jis.
50-metį atšventusi Širvintų merė Živilė Pinskuvienė pasakojo, kad nuo savo jubiliejaus su vyru bandė pabėgti, bet šventė vis tiek juos susirado.
„Nebuvo noro švęsti, bet išvengti nepavyko – jei ne patys, tai draugai šventę padarė. Penkiasdešimt – patys gražiausi metai. Vaikai užauginti, o dabar laikas, kai su vyru gyvename tik sau“, – sakė ji.
Vilniaus vicemerė Donalda Meiželytė atvira – šiuo metu visas jos dėmesys nukreiptas į anūką.
„Penki mėnesiai mano Vajui – jau sėdasi, jau diktas, nėra kūdikis, kur kaip paliksi, taip ir rasi“, – sakė ji.
Prieš penkiasdešimtmetį Donalda nusprendė mesti svorį.
„Supratau, kad vaikštau išsipūtusiu pilvu, nešioju du šaltibarščių puodus, turiu antsvorio. Ėmiausi priemonių: sudariau strateginį svorio kontroliavimo planą, skubiai sudarėme darbo grupę. Pati su savimi pasitariau, išsitraukiau svarstykles. Mankšta, žingsniai, maistas. Per porą mėnesių penki kilogramai minus, bet šimtas raukšlių plius ir jau pradėjau abejoti, kas geriau“, – kalbėjo moteris.
Dainininkė Rūta Lukoševičiūtė-Daudienė apie 50-ąjį jubiliejų kalbėjo su jai būdingu nuoširdžiu humoru.
„Esu pagundiškas žmogus – noriu, valgau kebabą, noriu – morką. Veidas dėl to putlesnis, raukšlių mažiau! Jeigu reikėtų sportuoti – ačiū, ne man. Noriu būti linksma iki gyvenimo galo, nes niekas nežino, kada jis pasibaigs“, – kalbėjo ji.
„KK2 penktadienis“ – apie žmones, kurių gyvenimai prisipildę metų, juoko ir išminties. Visa tai – jau šį vakarą 19.30 val. laidoje „KK2 penktadienis“ per LNK.
