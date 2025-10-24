Oskaras Koršunovas – apie savo pirmus pasimatymus: „Man baisiai nesisekdavo“

Juokaudamas režisierius klausė ir laidos vedėjų – ką jie pasirinktų: melą ar tiesą? Jis pridūrė: „Man atrodo, jei sakytume visišką tiesą, tai netemptume iki laidos galo.“
Lyg to būtų maža, Oskaras Koršunovas atskleidė ir dar negirdėtų savo gyvenimo faktų: „Atsimenu savo pirmus pasimatymus, man baisiai nesisekdavo, galvodavau – kas bus? Kaip bus? Kur mes eisim? Kaip mes sėdėsim? Kaip aš ranką uždėsiu? Negali to nuspėti, o kai ateidavai nepasiruošęs ir spontaniškai – kažkaip geriau sekdavosi.“
Audriui Giržadui paklausus, ar aktoriai per repeticijas gali turėti savo nuomonę, Oskaras Koršunovas kalbėjo be užuolankų ir rėžė: „Nepatartina, bet gali!“
Vis dėlto, didžiausiu netikėtumu net ir pačiam teatro korifėjui tapo dar vieno laidos svečio, Vytauto Medinecko-Ironvyto, pasirodymas. Vos įžengęs į studiją jis prisipažino, kad sužinojęs, jog laidoje dalyvaus Oskaras Koršunovas, atšaukė visus savo planus.
Be to, garsus reperis ir, kaip pats sako, visų galų meistras atskleis, kad nustebo sulaukęs siūlymo vaidinti jau kultiniu tapusiame Oskaro Koršunovo spektaklyje „Išvarymas“: „Chebra, jūs tikrai? Aš sugadinsiu jums tą spektaklį! Ką aš vaidinęs teatre – tai medį.“
Dar daugiau – Ironvytas nusprendė prisipažinti režisieriui tai, apie ką ilgai tylėjo.
„Oskaras net nežino. Buvo viena tokia kliurka“, – intriguojančiai pradės savo išpažintį.
Trečiosiomis vakaro viešniomis taps net keturios grupės „Graži ir ta galinga“ merginos. Nieko nelaukęs Viačeslavas Mickevičius jų klaus: „Ar jūsų koncertuose būna vyrų? Ar jie išeina gyvi?“
Merginos nepasimetė ir drąsiai atsakė: „Būna tų vyrų ir netgi būna tikrų vyrų. Būna ir netikrų.“
