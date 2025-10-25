„Kelias į žvaigždes“ išgarsėjusi atlikėja apie norą grįžti į sceną: „Buvo ištikusi kūrybinė krizė“

Tarp talentingų ir dar negirdėtų dainų kūrėjų šį vakarą pasirodys ir gerai pažįstamas veidas – prieš 20 metų „Kelias į žvaigždes“ projekte išgarsėjusi Simona Čėsnaitė-Matkevičienė. Dalyvės balsas klausytojams puikiai pažįstamas: ji dirba radijo laidų vedėja, garsina reklamas, tačiau dainavimą jau kuris laikas buvo pamiršusi.
„Prieš mažiau nei 20 metų mane ištiko kūrybinė pauzė, krizė. Girdėjau, kokios dainos skamba, kaip žmonės dainuoja savo fantastiškais balsais ir jaučiausi nepakankama“, – pripažįsta atlikėja ir dainų autorė.
Simona pasakoja, jog pasibaigus ją išgarsinusiam projektui pasinėrė į kitas veiklas, vėliau tapo dviejų vaikų mama ir norą būti scenoje pamiršo.
„Vis tik vaikams paaugus pradėjau jausti savotišką savirealizacijos badą. Norėjosi būti ne tik mama, norėjau būti ir Simona. Leidau sau bandyti. Turėjau džiaugsmą baigti somelje kursus, garsinti filmukus, o vienu metu save nuvedžiau net į nekilnojamo turto sritį. Bet, kaip pasakė vienas mano draugas, ko gero dariau viską, kad tik nedainuočiau, tarsi nuo savęs bėgau. Ir iš tikrųjų – per visą šį laiką nebuvau parašiusi nei vienos dainos“, – atvirai pripažįsta atlikėja.
Simona pasakoja, kad esminis lūžis įvyko tuomet, kai po anginos operacijos ji net tris savaites buvo praradusi balsą: „Košmariškas laikas. Aš tiesiog sėdėjau ir nežinojau, ką aš galiu veikti be savo balso. Man darė visus įmanomus tyrimus ir nerado jokios priežasties, kodėl tas balsas negrįžta ir kodėl negaliu normaliai kvėpuoti. Tačiau manau, kad čia man pats kūnas siuntė signalus, kad balsas man duotas ne šiaip sau ir aš juo privalau dalintis.“
Simona pasiryžo savo kūrybą parodyti iškart televizijoje – ir drąsiai žengia į šou „LNK iššūkis. Naujas Hitas“ sceną. Kaip jos naująjį kūrinį įvertins prodiuseriai ir kolegos radijo ekspertai ir ar tai taps tramplinu atgal į muzikos sceną – jau šį šeštadienio vakarą 19.30 per LNK.
