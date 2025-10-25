Alpinistė V. Tūbutytė – apie savo kailiu patirtą pamoką ir kalnuose dingusius bičiulius: tai graudina iki šiol

V. Tūbutytė – alpinizmo instruktorė, „Montis magia“ klubo prezidentė, buvusi Lietuvos alpinizmo asociacijos prezidentė.
Iš žinomiausių kalnų viršūnių, į kurias teko įkopti Vilmai, aukščiausias yra Vakarų Europos kalnas Monblanas, Kaukazo kalnuose esantis Elbrusas bei vulkaninės kilmės viršukalnė Didžiajame Kaukaze Kazbekas.
Kelionės į aukščiausius pasaulio kalnus moters gyvenime vyksta ganėtinai dažnai. Per metus – 6–10 kartų. Tiesa, kadangi čia nestinga iššūkių, itin svarbus pasiruošimas kopti ekstremaliomis sąlygomis.
Tuo metu, kai laidos kūrybinė komanda pradėjo tartis su V. Tūbutyte dėl pokalbio, ji buvo 2,5 km aukštyje, dolomitinėse Alpėse, Italijoje. O vos sugrįžusi į Lietuvą, ji susėdo pokalbiui su laidos vedėja Kristina Rimiene.
Vilma laidoje bus atvira – kad ir kaip bebūtų, kalnai atneša ne tik pakilias akimirkas. Paklausta apie kalnuose dingusius bičiulius ir pažįstamus, Vilma nesuvaldys ašarų.
„Skaudu“, – pripažino su ašaromis akyse, kad dažnu atveju taip atsitinka dėl pačių neapgalvotų sprendimų ir klaidų.
Dabar meile kalnuose ji užkrėtė ir savo sužadėtinį. Vilma jį moko įvairių subtilybių, o vyras stebisi, kaip mylimoji juo pasitiki.
„Po penkių dienų kelionės kalnuose jis jau klausia, kur keliausime toliau?“ – kalbėjo ji.
Vilma laidoje prabilo ir apie savo kelio pasirinkimą bei vaikystę Kvėdarnoje, Šilalės rajone. „Tėvai buvo paprasti darbuotojai, mes nekeliavome, apie kalnus nė nesvajojau. Norėjau vaikystėje lankyti dviračių būrelį, bet mama neleido. Jei būtų žinojusi, kad tapsiu alpiniste, tikriausiai tam būtų visgi neprieštaravusi“, – šypsojosi V. Tūbutytė.
Anot Vilmos, mama ir dabar nerimauja prieš kiekvieną jos kelionę. „Būdavo ir ašarų, visko. Bet po to, matyt, suprato, kad aš jau nebesu vaikas – užaugau ir turiu savo sprendimus, kuriems nelabai galima daryti įtaką. Vėliau pamačiau, kad ji manimi didžiuojasi“, – pripažino Vilma.
Moters meilė kalnams užgimė geografijos studijų universitete metu. Dėstytojai Rimantas Krupickas ir Virginijus Gerulaitis studentus išvežė į tolimąją praktiką Slovėnijoje, kad šie pažiūrėtų, kaip keičiasi gamta. Nors ir buvo nepasiruošę tinkamai – vilkėjo džinsus ir sportinius batelius – tačiau ten patirtas įspūdis įsirašė į atmintį.
„Mes užlipome ir virš mūsų švietė saulė, buvo žydras dangus, o apačioje – purūs kamuoliniai debesys. Norėjosi šokti į juos ir juose maudytis. Tas vaizdas buvo tas, kuris mane vedė tolyn, nes norėjosi vėl patirti tokį jausmą“, – sakė ji.
Apie penkerius metus ji norėjo tik kopti, bet nieko dėl to nedarė. O tada pasiryžo kelionei į Monblaną.
„Grįžusi supratau, kad, jeigu noriu toliau kopti į kalnus, reikia tai daryti protingiau – pasiruošti, išmokti, žinoti bent jau kur keliauji. Tada atradau „Montis magia“ alpinizmo mokyklą – čia atėjus, prasidėjo mano tikroji kelionė“, – pasakojo Vilma ir pridūrė, kad nei Kalėdos, nei Velykos nebebuvo namuose – visos kalnuose.
O gyvenimiškas pamokas teko patirti ir savo kailiu... Kartą kopdama ji nuslydo šlaitu. „Nieko neatsitiko, viskas baigėsi tik dideliu išgąsčiu. Tačiau jį teko gydytis kelerius metus“, – prisiminė V. Tūbutytė.
Laidoje Vilma prabilo ir apie kitus gyvenimo iššūkius. Pavyzdžiui, baltmę, su kuria gyvena nuo vaikystės. Tai – odos liga, pasireiškianti išnykusia pigmentacija odoje.
Alpinizmas pasitarnavo ir čia – nebereikia vykti į šiltus kraštus. O galiausiai Vilma, regis, įgavo drąsos, pasitikėjimo savimi ir net įsiamžino fotosesijoje.
