10-metės pasirodymas „Lietuvos talentuose“ virto drama: teisėjai skubėjo į pagalbą

Vienas momentas jau šį vakarą suvirpins net stipriausių žiūrovų širdis. Į sceną žengė vos 10 metų vilnietė Laura Maria Moskal – jauna dainininkė, kurios balsas nepaliks abejingų. Ji atliko kūrinį „NEMO – The Code“ ir jau nuo pat pirmų natų pavergė tiek teisėjus, tiek žiūrovus.
Muzika Laurai patiko nuo pat mažens – ji visada mėgo dainuoti, klausytis kūrinių ir pati bandydavo juos atlikti. Dainavimas jai tapo neatsiejama kasdienybės dalimi, o scena – vieta, kurioje gali atskleisti savo jausmus ir energiją.
Įdomu tai, kad šou dalyvė iki paskutinės akimirkos nežinojo, jog dalyvaus „Lietuvos talentuose“!
„Mama su mokytoja sugalvojo, kad reikia mane užrašyti. Kai sužinojau – buvau labai laiminga, nes visada norėjau į „Lietuvos talentus“, – šypsojosi mergaitė prieš lipdama į sceną.
Paklausta, kas ją labiausiai įkvepia, Laura atviravo, kad mėgsta klausytis garsių atlikėjų.
„Man labiausiai patinka Nemo ir Sia, o iš lietuvių – Monika Liu ir Jessica Shy“, – sakė jaunoji dainininkė.
Vos nuskambėjo pirmieji dainos akordai, studijoje įsivyravo tyla – Laura užpildė visą erdvę savo balsu. Kai ji baigė dainuoti, salėje aidėjo didžiuliai plojimai.
„Mes labai seniai nematėme „Lietuvos talentų“ scenoje tokio talentingo ir jauno žmogaus. Tu mums atnešei šventę“, – sujaudinta sakė Rūta Ščiogolevaitė.
Tačiau jau netrukus atmosfera pasikeitė – kas nutiks Laurai? Laidos vedėjas ir teisėjai skubėjo į pagalbą, o visa studija stebėjo sulaikiusi kvapą. Drama scenoje išgąsdino ne vieną, o kaip ji baigėsi, pamatysite jau šį vakarą.
Ar Laurai pavyko sujaudinti teisėjus ir pelnyti bilietą į kitą etapą? Visa tai pamatysite jau šio sekmadienio laidoje.
„Lietuvos talentų“ šoupasirodymasdešimtmetė
Rodyti daugiau žymių