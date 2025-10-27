Lrytas Premium prenumerata tik
Viktorija Jakučinskaitė: „Dėl amžiaus esu vadinama pensininke, iškasena. Belieka tik užsikasti“

2025 m. spalio 27 d. 12:49
„Neįsivaizduojate, kokios žinutės man ateina dėl amžiaus: šlykštu žiūrėti, kaip pensininkė šoka, iškasena, senutė. Aš įdedu kadrus, kuriuose būnu su apatiniais arba su maudymosi kostiumėliu, kur aš šoku, kur būnu su seksualiomis sportinėmis aprangomis, kai aš judu, ir mano visi video yra apie laisvę, apie džiaugsmą gyvenimu“, - taip šio pirmadienio vakaro LNK gyvenimo būdo laidoje „Nuo... Iki...“ prabilo dizainerė, verslininkė Viktorija Jakučinskaitė, rašoma pranešime žiniasklaidai.
„Kitus tai „trigerina“, jeigu žmogus, kuriam yra virš keturiasdešimt šoka su sportine apranga – šlykštu žiūrėti, kaip ji taip gali.
Taip išeina, kad esant tiek metų reikia apsirengti nuo galvos iki kojų, geriau dar su kapišonu ar su skarele, nustoti šokti, nešokti viešai, nes irgi negalima. Pasirodo, mano laikas baigėsi, belieka užsikasti, nes esu per sena normaliam gyvenimui“, – tęsė ji.
Šio vakaro Viktorijos interviu itin atviras ir tiesmukas. Gali pasirodyti net grubokas.
Tačiau ji puikus pavyzdys kiekvienai brandaus amžiaus moteriai, kritikuojančiai save.
Atrodo, kad Viktorija dabar išgyvena tikrą savo aukso amžių.
Santykiai su vyru Vitalijumi tvirti kaip niekada, ji sėkmingai plečia drabužių verslą, savo paskyrose socialiniuose tinkluose dalinasi įžvalgomis apie išvaizdą, sveikatą, gerą nuotaiką, ir net kviečia į treniruotes kartu.
Ji drąsiai demonstruoja kūną seksualiose fotosesijose, nevengia ironiškų komentarų aktualiais klausimais ir aptaria garsių žmonių stilių įsikūnijusi į pačios sukurtą personažą – stilistę Anželą.
„Iš tiesų pagaliau jaučiuosi nauja ir geresne savo versija, pakilusia iš duobės, dugno“, – pasakojo Viktorija.
Kodėl sėkmės ir pripažinimo sulaukusi dizainerė sugriovė pačios sukurtą imperiją? Ką ji darė tuomet, kai prarado gyvenimo prasmę ir tenorėjo mirti? Ir ką pataria kiekvienai 40žmetį peržengusiai moteriai?
Gyvenimo būdo laida „Nuo... Iki...“ – jau šį pirmadienio vakarą, 20 val., tik per LNK.
