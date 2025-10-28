K. Kaupinio filmas „Badautojų namelis“ tęsia kelionę – atrinktas į Talino kino festivalį

„Badautojų namelis“ sulaukia dėmesio iš svarbiausių mūsų regiono kino festivalių – priimame tai, kaip labai reikšmingą įvertinimą. Talinas ir Varšuva – tai ne tik „A“ klasės festivaliai, bet ir vietos, kur susitinka stipriausi Baltijos šalių balsai. Mums svarbu, kad Lietuvos kinas tampa šio pokalbio dalimi – matomas, vertinamas ir įkvepiantis“, – sako filmo ir „M-Films“ prodiuserė Marija Razgutė.
Pasak K. Kaupinio, filmo aktualumas pastaruoju metu dar labiau išaugo. „Baltijos šalys Rusijos grėsmę ir vidinius pavojus jų demokratijoms išgyvena vienodai. Bejėgiškumo bei noro kaip nors iš jo išsivaduoti jausmas taip pat vienodas. Panašumų mūsų visuomenėse daug, vieni kitus gerai suprantame, tad estai ar latviai gali filmą žiūrėti kaip artimą sau“, – pastebi režisierius K. Kaupinis.
Talino kino festivalis vyks nuo lapkričio 7 iki 23 dienos. Konkursinėje Baltijos kino programoje varžysis 11 filmų, tarp kurių ir kiti lietuvių kūriniai – „Svečias“ (rež. V. Katkus), „Aktyvistas“ (rež. R. Zabarauskas), „Siena“ (rež. I. Jonynas), „Renovacija“ (rež. G. Urbonaitė).
Apie žmogišką artumą ir ryžtą svajoti
„Badautojų namelis“ jau renka ir pirmąsias recenzijas. Europos kino žurnale „Cineuropa“ rašoma, kad filme dėmesys sutelkiamas į asmeninį žmonių gyvenimą, todėl intymūs pokalbiai namelyje ant ratų yra svarbesni už politines kalbas.
Filme pasakojama apie televizijos diktorę Daivą (Ineta Stasiulytė), kuri vieną dieną su šimtais kolegų netenka darbo. Energinga ir atkakli moteris pasiryžta dėl televizijos padaryti viską. Paskelbusi bado akciją kartu su kolegomis apsigyvena vagonėlyje prie televizijos pastato. Filme apie žmogiško artumo alkį, ryžtą svajoti ir žūtbūt siekti savo tikslo vaidina I. Stasiulytė, Arvydas Dapšys, Paulius Pinigis, Algirdas Dainavičius, Albinas Kėleris, Eglė Mikulionytė.
„Badautojų namelis“ – antrasis K. Kaupinio ilgametražis filmas. Debiutinis režisieriaus ilgametražis kūrinys „Nova Lituania“ buvo įvertintas net šešiomis „Sidabrinėmis gervėmis“ ir apkeliavo daugybę tarptautinių festivalių. Dvi Nacionalinių kino apdovanojimų statulėlės atiteko K. Kaupinio trumpametražiam filmui „Triukšmadarys“.
Filmo gamybą iš dalies finansavo Lietuvos kino centras, „Eurimages“, Čekijos kino institutas, Latvijos kino centras, „Kūrybiška Europa“, Lietuvos radijas ir televizija.
Apie „M-Films“
2008 m. įkurta ir šiuo metu viena aktyviausių kino gamybos kompanijų „M-Films“ prodiusuoja vaidybinius filmus, sėkmingai pristatomus svarbiuose tarptautiniuose kino festivaliuose bei
apdovanotus „Sidabrinėmis gervėmis“. Kompanija prodiusuoja jaunosios kartos Lietuvos režisierių – Karolio Kaupinio („Nova Lituania“, „Badautojų namelis“), Marijos Kavtaradze („Išgyventi vasarą“, „Tu man nieko neprimeni“), Andriaus Blaževičiaus („Šventasis“, „Bėgikė“, „Skyrybos karo metu“), Vytauto Katkaus („Uogos“, „Svečias“) – filmus, taip pat itin aktyviai dirba su tarptautinės bendros gamybos projektais.