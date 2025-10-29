N. Narmontaitė atskleidė, su kokia garsenybe kartą buvo sumaišyta: ėmė fotografuoti

Pirmoji vakaro pašnekovė – pianistė Ieva Dūdaitė – šiuo metu išgyvena gražiausią laikotarpį. Žinoma moteris laukiasi antrojo vaikelio.
„Su pirmąją dukra, neduosiu pameluoti, aš dar penktadienį vedžiau individualią fortepijono pamoką ir turėjau mini pasirodymą, o šeštadienį man nubėgo vandenys ir aš išvažiavau į ligoninę. Vadinasi, galima groti iki paskutinės minutės. Manau, kad ribų ir limitų nėra – kiekviena moteris turi labai gerai jausti savo kūną“, –laidos filmavime sakė ji.
Tiesa, Ieva neslėpė, kad kartais reikia pasisaugoti ir mokėti pasakyti „ne“. Visgi, anot Ievos, karjerą su motinyste suderinti yra tikrai įmanoma.
Kadangi rankos – svarbiausias Ievos instrumentas, ji neslėpė – jas yra apdraudusi.
„Prisipažinsiu, kad „Grand Piano“ šou metu mes apdraudėme mano rankas, o ta suma yra arti pusės milijono“, – atskleidė ji.
Laidoje sužinosime ir apie netikėčiausias vietas, kuriose Ieva yra grojusi fortepijonu, o Mantas Wizard jai bus paruošęs ir linksmą užduotį. Kaip jai pavyks tai įveikti?
Tiesa, Ieva bus ne vienintelė šio vakaro viešnia. Laidoje išvysime ir aktorę Nijolę Narmontaitę bei mylimiausią 2025 m. medikę Eveliną Ruibienę.
Daugybe įdomių istorijų laidos filmavime dalijosi ir N. Narmontaitė. Štai, pavyzdžiui, garsi aktorė prisiminė, kaip kartą buvo supainiota su kita garsia scenos diva...
Viskas nutiko tuomet, kai prieš vieną spektaklį Klaipėdoje, N. Narmontaitė išėjo pasivaikščioti.
„Saulė šviečia, einu pakiliai nusiteikusi ir staiga tiesiog jaučiu, kad kažkas į mane žiūri. Atsisuku, o ten vyriškis man mojuoja. Aš visuomet su visais pasimojuoju ir apsikabinu, todėl pamojavau ir jam, o aplink jį – dar ir vaikučiai.
Staiga jie pradeda lėkti per gatvę prie manęs. Visiems pasirašau, jie mane iš visų pusių fotografuoja, o jų mokytojas – laimingas. Tačiau, kai jis vaikų paklausė, ar jie žino, kas prieš juos stovi, visi sušuko, kad Valinskienė…“ – dabar su šypsena prisiminė N. Narmontaitė.
Daugiau linksmų ir netikėtų istorijų – jau šio vakaro laidoje.