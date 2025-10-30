„HBO Max“ pristato svarbiausias lapkričio mėnesio naujienas: programoje – intriguojančios dramos bei tikrų nusikaltimų istorijos

Lapkričio mėnesį „HBO Max“ siūlo dar daugiau naujo turinio:
„Harry Potter: Wizzards of Baking“ – „HBO Max“ premjera: lapkričio 3 d. (2025 m.)
Švenčiant „Hario Poterio“ burtininkų pasaulį, aktoriai Jamesas ir Oliveris Phelpsai, įkūniję Vizlių dvynius, grįžta kaip laidos vedėjai. Laidoje – profesionalūs konditeriai ir tortų meistrai varžosi Leavesdeno studijose Anglijoje – tose pačiose aikštelėse, kur buvo kuriamas „Hario Poterio“ pasaulis. Kiekvieną savaitę dalyviai kuria įspūdingus, magiškus ir gardžius kūrinius, įkvėptus „Hario Poterio“ sagos akimirkų bei temų.
„I Love LA“ – „HBO Max“ premjera: lapkričio 3 d. (2025 m., „HBO Original“)
Naujas Rachel Sennott („Bottoms“, „Shiva Baby“), kurtas serialas, kuriame vaidina ir ji pati pasakoja apie ambicingų draugų grupę, bandančią rasti savo kelią meilės ir karjeros pasaulyje Los Andžele.
„The Vallecas Files“ – „HBO Max“ premjera: lapkričio 7 d. (2025 m., „HBO Original“)
1991 m. 17-metės Estefanijos mirtis ir po jos prasidėję paranormalių reiškinių protrūkiai šeimos namuose įtraukia Gutiérrez Lázaro šeimą į paslaptingiausią bylą Ispanijos istorijoje. Praėjus daugiau nei trims dešimtmečiams, serialas „The Vallecas Files“ atskleidžia šią istoriją iš šeimos perspektyvos – asmeniškai, jautriai ir sukrečiančiai.
„The Seduction“ („Merteuil“) – „HBO Max“ premjera: lapkričio 14 d. (2025 m., „HBO Original“)
Kartais, norėdamas tapti savo istorijos herojumi, turi tapti ir piktadariu. Marquise de Merteuil, išduota Valmonto, leidžiasi į drąsią kelionę siekdama tapti įtakingiausia Paryžiaus kurtizane. Serialas, paremtas Pierre’o Choderlos de Laclos romanu „Pavojingi ryšiai“, nagrinėja emocinės ir seksualinės laisvės kainą pasaulyje, kuriame moterims ji nebuvo suteikta.
„One to One: John & Yoko“ – „HBO Max“ premjera: lapkričio 15 d. (2024 m., „HBO Original“)
Filmas atskleidžia atvirą žvilgsnį į Johno Lennono ir Yoko Ono gyvenimą pirmaisiais jų metais Niujorke 8-ojo dešimtmečio pradžioje. Filmas pasakoja apie laikotarpį, kupiną kūrybinės energijos, politinio aktyvizmo ir asmeninės laisvės paieškų.
„Thoughts & Prayers“ – „HBO Max“ premjera: lapkričio 19 d. (2025 m., „HBO Original“)
Ironiškas ir kartu nerimą keliantis žvilgsnis į 3 mlrd. dolerių vertės aktyvių šaulių pasirengimo industriją JAV. Filmas analizuoja, kaip šios priemonės veikia mokinius bei mokytojus, ir kelia svarbius klausimus apie tokios praktikos pasekmes visuomenei.
„The Rocky Mountain Mortician Murder“ – „HBO Max“ premjera: lapkričio 27 d. (2025 m., „Investigation Discovery“)
Serialas nagrinėja gerbiamo laidotuvių paslaugų specialisto Byrono Griffy nužudymą, po to, kai jo kūnas buvo rastas atokioje sodyboje, nušautas egzekucijos stiliumi.
„The Friday the 13th Murders“ – „HBO Max“ premjera: lapkričio 29 d. (2025 m., „Innvestigation Discovery“)
Tyrėjai iš naujo nagrinėja nusikaltimus, susijusius su mistiškai bauginančia data – penktadieniu, 13-ąja. Ekspertai ir liudininkai atskleidžia tikrąsias tragedijų priežastis, slypinčias už garsiausio pasaulyje prietaro.
„It‘s Florida, Man“ – „HBO Max“ premjera: lapkričio 29 d. (2025 m., „HBO Original“)
Drąsi, linksma ir provokuojanti vėlyvo vakaro laida, kurioje atgyja neįtikėtini pasakojimai iš Floridos, pateikiami interviu su vietiniais gyventojais ir komedijiniai inscenizavimai, kuriuose vaidina besikeičiantys aktoriai ir komikai, humoristiškai ir nuoširdžiai nagrinėjantys įvairias temas.
