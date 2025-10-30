Prie sensacija tapusio verslumo šou „Rykliai. Lietuva“ jungiasi dar viena investuotoja

Projekto „rykliai“ – labai įdomūs pašnekovai, bet dar geriau už juos kalba jų darbai. Savo darbo dieną jie pradeda anksti ir baigia labai vėlai, o kartais ji tęsiasi net ir visą parą. Jie – mums jau pažįstami projekto investuotojai.
Tai – „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, advokatų bendrijos „Walless“ vadovė Dovilė Burgienė bei „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis.
Šį sezoną jie keisis su vienomis iš kiečiausių moterų šiandienos Lietuvos verslo pasaulyje: Lietuvos vienaragio „Nord Security“ rinkodaros vadove (CMO) Toma Sabaliauskiene ir „Profitus“ įkūrėja ir vadove Viktorija Čijunskyte.
Viktorija Čijunskytė: kai vaikystės paskolos tampa milijoninėmis investicijomis
„Būdama dešimties, skolindavau pinigus šeimos nariams už 50–100 proc. palūkanas. O dabar turiu didelį skolinimo verslą“, – juokiasi V. Čijunskytė.
Savo pirmąjį verslą pradėjusi vos 23 metų, šiandien ji – žmones, kapitalą ir nekilnojamojo turto projektus jungiančios sutelktinio finansavimo platformos „Profitus“ įkūrėja ir vadovė.
„Mano veiklos ir interesų kryptys – nekilnojamas turtas, investicijos, kapitalo rinkos ir technologijos. Mano prigimtis – antreprenerė. Aš matau problemas ir noriu jas spręsti, tam pritaikydama sprendimus“, – sako V. Čijunskytė.
Kaip pasakoja V. Čijunskytė, jos verslo idėja gimė iš noro suteikti galimybę investuoti ne tik didelį kapitalą turintiems žmonėms.
„Norėjau, kad investuoti galėtų ne tik keli išrinktieji, o ir plačioji visuomenė. „Profitus“ gimė iš idėjos demokratizuoti investavimą – kad investuoti į nekilnojamąjį turtą galėtų kiekvienas. Šiandien galiu drąsiai teigti, kad man pavyko“, – sako ji.
Per Viktorijos valdomą platformą šiandien finansuota daugiau nei 300 mln. eurų vertės projektų, o investuotojų bendruomenė išaugo iki daugiau nei 45 tūkstančių.
Be to, „Profitus“ jau išaugo ir Lietuvos rėmus – V. Čijunskytės įmonė išsiplėtė į Baltijos šalis ir Ispaniją, o pati Viktorija tapo viena iš ryškiausių fintech lyderių Lietuvoje.
2020 m. „Fintech Baltic“ ji buvo išrinkta „Metų fintech vadove“, o šiuo metu yra ir „Proptech Lithuania“ valdybos narė bei vadovė.
Be fintech veiklos, Viktorija taip pat aktyviai veikia ir finansinės edukacijos bei moterų įgalinimo srityse. Be to, ji yra investavusi ir į įvairius kitus verslus – nuo grožio salono iki sporto aprangos startuolio Indijoje.
Viktorijos motyvacija – ne tik finansinė grąža, bet ir įdomūs žmonės bei idėjos, kurios keičia aplinką. Tad kas patrauks jos dėmesį projekte „Rykliai. Lietuva“?
„Verslo partnerystėje man svarbiausia pagarba, pasitikėjimas ir atsakomybė. Neinvestuosiu į idėjas be didelės plėtros galimybės, ar verslus, kurie yra žmonių hobiai ir neturi potencialo augti. Labai noriu palaikyti moteris founderes – nedaug jų renkasi šį kelią, tad šis projektas gali būti puiki vieta padrąsinti moteris veikti ir įgyvendinti savo verslo idėjas“, – sako V. Čijunskytė.
Visiems, svajojantiems ir apie savo verslo sėkmę, Viktorija linki pradėti drąsiai – net ir tuomet, jei neturite visų atsakymų. Taip pat – nebijoti klysti, bet mokytis greitai.
„Ir, svarbiausia, apsupti save žmonėmis, kurie idėja tiki tiek, pat kiek jūs. Vizija be komandos – tik idėja. Apsišarvuokite kantrybe ir eikite iki galo. Laikykitės strategijos ir nuo jos nenukrypkite,
bet greitai adaptuokitės. Be to, viską pradėkite nuo didelės analizės ir duomenų. Be informacijos – tai tas pats, kas eiti į mišką grybauti užrištomis akimis“, – sako V. Čijunskytė.
