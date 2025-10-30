Renata ir Deivis Norvilai nėrė į netikėtą veiklą: naujiena – pribloškia

Laida pasakoja apie netolimos ateities šeimą, kurioje atsiranda dirbtiniu intelektu paremta robotė auklė, sukurta pagal mamos pavyzdį. Išmanioji padėjėja turėtų palengvinti šeimos gyvenimą, tačiau neretai pati sukelia daugybę komiškų, pamokančių ir atpažįstamų situacijų.
„Šis vaidmuo leidžia man pažvelgti į save iš šalies – kaip į mamą, moterį, kūrėją ir net... kaip į technologiją!
Ši unikali patirtis leido susimąstyti apie šeimos kasdienybę, kūrybą ir tai, kaip technologijos gali tapti mūsų gyvenimo dalimi. Tačiau jos niekada nepakeis tikrojo šeimos ryšio“, – pabrėžia Renata Norvilė.
Dirbtinis intelektas ir šeima – du pasauliai po vienu stogu
„Linksmoji šeimynėlė ir robotė auklė“ su humoru nagrinėja klausimą, kaip gyventi su dirbtiniu intelektu ir ką technologijos gali išmokti iš žmonių. Vis dėlto, laidos kūrėjai primena, kad net ir pažangiausios technologijos niekada nepakeis tėvų šilumos, meilės ir tikro žmogiško ryšio.
„Laida parodo, kad tobulų tėvų nėra – visi kartais klystame ir darome klaidų, bet jei gebame juoktis, kalbėtis ir kartu ieškoti sprendimų, net sudėtingiausias šeimos iššūkis tampa įveikiamas. Tai priminimas, kad svarbiausia yra ne tobulybė, o dėmesys, šiluma ir gebėjimas būti kartu su savo artimaisiais“, – pasakoja Deivis Norvilas.
Kiekviena serija – tai linksma, edukacinė istorija su aiškia morale apie atsakomybę, šeimos taisykles, emocijų pažinimą, priklausomybę technologijoms ir net „tėčio streiką“.
Svabiausia – šeimos ryšys ir humoras
Laida „Linksmoji šeimynėlė ir robotė auklė“ kviečia visą šeimą susėsti prie vieno ekrano, pasijuokti, atpažinti save ir pasikalbėti. Kiekviena serija skatina bendravimą, kūrybiškumą ir emocinį intelektą ir primena, kad klysti yra žmogiška, o juokas – gydo.
„Norėjome sukurti laidą, kuri suburtų šeimą prie vieno ekrano, suteiktų progą kartu pasijuokti ir atpažinti save kasdienėse situacijose, o svarbiausia – primintų, kad juokas, bendravimas ir tarpusavio ryšys yra didžiausia vertybė“, – dalinasi D. Norvilas.
Pagrindiniai herojai – veikli mama Dalia, kūrybingas tėtis Rokas, vaikai Gabrielius ir Smiltė bei jų namų naujokė – robotė auklė, kurios išmanumas neretai sukelia sumaištį.
Kiekvienas personažas puikiai atpažįstamas kiekvienos šeimos gyvenime: mama siekia tobulos tvarkos, tėtis gyvena kūrybos pasaulyje, o vaikai kasdien balansuoja tarp fantazijos ir realybės. Šiuose skirtinguose pasauliuose kyla ir juoko, ir pamokančių išbandymų.
Šeimos vertybės ir humoras kiekvienoje serijoj Žiūrovai jau spėjo pažiūrėti penkias nuotaikingas serijas, rodomas „YouTube“ kanale: „Robotė auklė atvyksta“ – apie atsakomybę ir naujo šeimos nario priėmimą, „Šeimos taisyklės“ – apie ribas ir tvarką, „Skonio karalystė“ – apie kūrybiškumą virtuvėje, „Tėčio streikas“ – apie tėvų ir vaikų santykius, „Diena be interneto“ – apie technologijų priklausomybę, o prieš pat Helovyną pristatoma ir šeštoji serija „Baimės“ – apie emocijas bei drąsą.
Kiekviena serija turi savo temą ir moralą – tai nedidelė gyvenimo pamoka, pateikta su humoru ir šiluma. Vienos serijos kalba apie atsakomybę ir šeimos taisykles, kitos – apie kūrybiškumą, emocijas ar technologijų poveikį mūsų kasdienybei.
Per linksmus nutikimus ir netikėtas situacijas žiūrovai gali atpažinti save, o po serijos kartu su vaikais aptarti, ką reiškia būti atsakingam, drąsiam, empatiškam ir mylinčiam. Serialo kūrėjai siekia, kad kiekvienas epizodas ne tik pralinksmintų, bet ir paliktų šviesią mintį apie tai, kas iš tiesų svarbiausia šeimoje.
„Ši laida – apie mus visus. Apie šeimas, kurios gyvena, klysta, juokiasi, mokosi kartu ir kasdien atranda naujų būdų mylėti, bendrauti bei džiaugtis vieni kitais“, – sako R. Norvilė.
„Linksmoji šeimynėlė ir robotė auklė“ siekia tapti mėgstamu šeimos savaitgalio ritualu, o kartu – prisidėti prie kokybiško lietuviško turinio kūrimo šeimoms. Tai projektas, kuriame susitinka humoras, vertybės ir kasdienybės atspindžiai, o kiekviena serija tampa proga pažvelgti į šeimos gyvenimą iš šmaikščios, tačiau pamokančios perspektyvos.
Po rudens sezono komanda ruošia naujas istorijas, kurios pažadins dar daugiau smagių nuotykių, netikėtų siužeto posūkių ir atsakymų į patį keisčiausią vaikų klausimą.
Renata Voitechovskaja-NorvilėDeividas Norvilas-DeivisŠeima
Rodyti daugiau žymių