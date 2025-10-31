Socialinių tinklų vagystę patyrusi ir 18 tūkst. sekėjų praradusi Modesta: „Jautiesi, kaip išmestas iš darbo“

Jau šį sekmadienį „Lietuvos ryto“ televizijos žiūrovų laukia savaitgalio ryto kulinarinė laida „Skanus gyvenimas“, kurioje žinoma kulinarė, receptų knygų autorė ir tinklaraštininkė Ilona Juciūtė pas save į svečius pasikviečia įdomius Lietuvos žmones, kurie vertina gerą maistą bei jaukius pokalbius. Šįkart ji susitinka su viena iš savo sekėjų Modesta Gogeliene, kuri ir pati socialiniuose tinkluose nėra naujokė. Anksčiau moteris dirbo samdomą darbą, tačiau gimus pirmam sūnui, motinystės atostogos ne tik pakeitė buities ritmą, bet ir įkvėpė imtis naujos veiklos bei paversti ją pagrindiniu finansų šaltiniu.
„Kai šeimoje atsiranda vaikai ir ateina laikas galvoti apie darželį, mamos pradeda ieškoti savęs. Prieš vyresnėlį dirbau vienos valymo kompanijos pardavimų skyriuje. Man ten viskas patiko, bet artimieji gąsdino, jog sūnui pradėjus eiti į darželį, jis vis tiek sirgs, reikės būti su juo namuose ir dirbti produktyviai negalėsiu. Tai kai liko du mėnesiai iki grįžimo, pagalvojau per tą laiką susikurti sau darbo vietą. Taip gyvenime atsirado produktai, su kuriais dabar ir dirbu“, – laidoje pasakoja moteris.
Karantino laikotarpiu užsidarius savivaldybių sienoms, Modestai teko ieškoti būdo, kaip toliau bendrauti su savo klientais. Tada ji pasinėrė į socialinių tinklų veiklą, kur galėjo dar platesnei auditorijai papasakoti apie namų valymo produktus. Tačiau jos turinys – ne vien tik reklama. Sekėjų širdis pavergė ir jos kuriami šmaikštūs video, per humoro prizmę pažvelgiantys į kasdieninę buitį.
„Kai matai, kad po truputį ateina nauja auditorija, tu negali kalbėti vien tik apie vieną temą. Didelė dalis mano reels‘ų yra apie tai, kaip „ilsisi“ mamos, situacijos su vyru, situacijos su vaiku. Ir tikrai juk būna, kad kai žiūri į kitų santykius, tau atrodo, kaip ten yra tobula, o pas mane – negerai, kokia aš nevykusiu. Iš to kilo noras parodyti, kad ir pas mus to yra, kad pas visus visko būna“, – sako moteris.
Auditorija plėtėsi ir Modesta, pasitelkusi savo charizmą, buvo subūrusi net 18 tūkst. sekėjų bendruomenę. Tačiau kai atrodė, kad viskas sekasi, netikėtai ji prarado prieigą prie visų turėtų paskyrų. Kaip netrukus sužinojo – jos buvo pavogtos, taip niekada jų nebeatgaunant.
„Iš pradžių pagalvojau, kad grybauja internetas, bet nebegalėjau prisijungti nei prie darbinių, nei prie asmeninių „Facebook“ ir „Instagram“ paskyrų. Dingo. Pavogė. Nežinau, kas tai padarė, bet įvairios mintys kyla į galvą, gal konkurentai, gal kažkas specialiai. Pradedi visus aplinkui įtarinėti, nes jautiesi, kaip išmestas iš darbo. Juk būtent soc. tinklai buvo mano įrankis parduoti ir atrasti naują klientą. Ieškojau specialistų, kurie padėtų atgauti tuos senus profilius, bet supratau, kad tas procesas gali labai ilgai užtrukti, o man dirbti reikia čia ir dabar. Tai susikūriau iš naujo, pradėjau viską vėl nuo nulio ir po truputėlį aktyvioji auditorija sugrįžo“, – istorija dalinasi Modesta.