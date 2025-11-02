Paaiškėjo dar viena nauja „Žvaigždžių duetų“ pora: tokios dar nebuvo

Krepšininko Edvino Šeškaus ir atlikėjos Augustės Vedrickaitės duetas praėjusį sekmadienį atsidūrė ties iškritimo riba. Išlikimo kovoje, balsuojant LNK žiūrovams studijoje, Edvinas ir Augustė gavo daugiau palaikymo nei L. Talžūnaitė ir Dovi Mi bei pratęsė savo kelionę „Žvaigždžių duetuose“.
Krepšininkas ir dainininkė laidos filmavime neslėpė, kad laimėjus išlikimo kovą, apėmė dvejopi jausmai.
„Lyg ir smagu, kad likome, bet buvo gaila dėl Linutės ir Dovio. Bet po mūsų sudainuotos dainos buvo geros emocijos, tai galvojau – jeigu iškrisime su faina daina, tai „ai…“, toks keistas jausmas“, – prisiminė E. Šeškus.
O A. Vedrickaitė pripažino, kad jai buvo iškilę abejonių dėl Edvino noro toliau dalyvauti projekte, nes krepšininkas kurį laiką jai neatrašė į žinutes dėl repeticijų laiko.
„Man tiesiog labai norėjosi paklausti, ar jis dar nori stengtis, ar ne. Mano klausimas Edvinui buvo, ar jis žino, kad ne mes iškritome iš projekto? Bet repeticijoje pamačiau, kad jis pasiruošęs keliauti iki finalo“, – su šypsena pasakojo A. Vedrickaitė.
Kad emocinių duobių šiame projekte pasitaiko, pripažino ir operos solistės Ievos Barboros Juozapaitytės bei aktoriaus Arno Ašmono duetas.
„Didžiausia projekto duobė man yra mano emocinė būsena. Tada niekas nebepavyksta, negaliu išmokti žodžių, neatsimenu, kaip dainuoti. Užsiblokuoju ir galvoju, kad išvis nieko nebenoriu“, – atskleidė aktorius.
O štai atlikėjos Laisvos ir ūkininko Mindaugo Diliauto pora šį sekmadienį atliko jausmingą Rositos Čivilytės ir Rūtos Ščiogolevaitės kūrinį „Meilės netylėk“. Sėkmingas pasirodymas duetui įpūs naujos motyvacijos.
„Jūs drąsiai atstovėjote savo viziją. Šiandien jūs suskambėjote. Šiandien buvo kontaktas, puikus derėjimas. Tiko jums ši daina, labai sveikinu – pagaliau kažkas atsivėrė“, – kalbėjo komisijos narė Ieva Prudnikovaitė.
Dažnai jautriai į komisijos pasisakymus reaguojantis Mindaugas po pasirodymo pripažino, kad jaučiasi vėl grįžęs į sėkmingą kelią.
„Streso buvo. Kartais yra gerai nusileisti į dugną, kad po to būtų galima atsispirti. Geras dalykas yra kartais truputį pakvestionuoti save ir atsinaujinti“, – pripažino dainuojantis ūkininkas.
Tačiau didžiausia vakaro intriga tampa naujos poros pasirodymas scenoje. Šį sekmadienį paaiškės, kad prie projekto prisijungia moteriškas duetas – „KK2“ laidų vedėja Viktorija Vaičaitė ir atlikėja Dileta Meškaitė. Tokia pora „Žvaigždžių duetuose“ išskirtinė, mat iki šiol projekte moterų dueto dar nebuvo.
„Bus kitoks duetas nei įprastai, toks girl power. Aš labai noriu, kad mes duotume daug energijos. Dvi merginos ant scenos – jokių intrigų čia nebus, mes labai gerai sutariame“, – sakė D. Meškaitė.