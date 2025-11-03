Nuo auklių bolto iki elektra pakratyto G. Kvietkausko: „Rykliai. Lietuva“ startas – su šoko elementais

Tai – projektas, kuriame viskas tikra. Tikri sandoriai, tikra ir rizika.
„Tai – geriausia verslo mokykla. Sulaukiau tokios patirties, kad, jei turėsiu vaikų, ir tokia laida tebevyks, iškart juos čia atsiųsiu. Čia vyksta stebuklai“, – sakė vienas iš savo idėją šį pirmadienį pristatysiančių dalyvių.
„Ryklių“ sprendimai jau nuo šio vakaro gali pakeisti likimus. Tačiau savo verslo idėją pristatantys dalyviai turėjo vos 10 minučių įrodyti, kad jų svajonė verta realių investicijų.
O šiemet šių idėjų klausėsi ne tik jau pažįstami projekto investuotojai – „Kilo Health“ įkūrėjas Tadas Burgaila, „East West Agro“ generalinis direktorius Gediminas Kvietkauskas, multimilijoninio startuolio „CUJO AI“ įkūrėjas Einaras Gravrock, advokatų bendrijos „Walless“ vadovė Dovilė Burgienė bei „Eika“ įkūrėjas ir valdybos pirmininkas Robertas Dargis.
Šį sezoną jie keitėsi ir su vienomis iš kiečiausių moterų šiandienos Lietuvos verslo pasaulyje: Lietuvos vienaragio „Nord Security“ rinkodaros vadove (CMO) Toma Sabaliauskiene ir „Profitus“ įkūrėja ir vadove Viktorija Čijunskyte.
Pirmadienio vakarą netrūko staigmenų. Pirmieji dalyviai, pristatę idėją, kuri galėtų palengvinti milijonų moterų gyvenimus, G. Kvietkauską pakvietė tikrai iššūkiui.
„Nenoriu rodyti pilvo!“ – sakė Gediminas, tačiau vis tiek nusprendė išbandyti save netikėtame eksperimente.
Elektros stimuliaciją sukeliantis aparatas Gediminui imitavo moterų patiriamus PMS skausmus. Tai reiškia, kad Gediminas pats išgyveno tai, ką jaučia daugybė moterų visame pasaulyje.
„Laimi ne tie, kurie geriausiai išmano, kaip užpatentuoti formulę, o tie, kurie išmano, kaip ją parduoti“, – sakė dueto idėją išklausęs Tadas.
Tačiau vos pirmieji dalyviai paliko sceną, jis pripažino besigailintis, kad neinvestavo.
Taip pat žiūrovus nustebino ir savo idėją pristatę… moksleiviai. Ypatingą šampūną parodęs duetas jau yra užmezgęs partnerysčių su žinomu šalies kosmetikos prekės ženklu bei viešbučių tinklais.
„Po 5 metų matysime visišką verslo elitą“, – sakė T. Burgaila, o kiti „rykliai“ moksleiviams turėjo ir ne vieną naudingą patarimą.
Tiesa, investuotojų nuomonės dėl idėjos išsiskyrė. Vieni žavėjosi, o kiti moksleiviams siūlė kuo greičiau šį verslą mesti.
Bene daugiausiai dėmesio sulaukė laidoje su vaikais pasirodęs Remigijus. Kodėl jis į sceną žengė su atžalomis? Todėl, kad neturėjo kur jų palikti? O gal dėl to, kad suminkštintų „ryklių“ širdis?
„Iš tiesų, jie – šio projekto įkvėpimas“, – pripažino idėjos autorius.
Remigijus kuria platformą, kuri leistų greitai ir patogiai surasti patikrintas aukles ir kitus vaikų priežiūros specialistus.
„Nejaugi nėra tokios platformos kaip boltas, kurioje matai aplinkui esančias aukles ir gali jas užsisakyti?“ – apie tai, kaip gimė idėja, pasakojo jis.
Anot Remigijaus, šia idėja susižavėjo ne tik investuotojai iš Nyderlandų. Prie jos kaip ambasadorius, jau prisijungė ir Mantas Stonkus. Programėlė sudomino ir aukles – Remigijaus teigimu, prie jos prisiregistravo jau daugiau nei 200 auklių.
Tad kurios šio vakaro idėjos pelnys „ryklių“ palankumą, o kurioms jie ištars griežtą „ne“? Visa tai pamatysime jau pirmojoje antro sezono laidoje.
