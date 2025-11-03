Scenoje uždainavęs krepšininkas Edvinas Šeškus: „Visi bijo jo, čia ne paslaptis“

Nuomonės formuotojos Dalios Belickaitės sutuoktinis, 30-metis krepšininkas Edvinas Šeškus dėl vertinimų, kurių sulaukia projekte, teigė per daug galvos nesukantis, o paklaustas, kaip vertina paties pasirodymus, save vadino realistu.
„Pažiūrėkit, realiai šitame projekte aš ir Laurynas likom tie bebalsiai. Bet šiaip labai stengiuosi, daug dirbu, tad net jaučiu truputį, kad pradedu dainuoti“, – pasakojo E. Šeškus.
Šių metų pavasario pabaigoje Edvinui gimė antra dukra Mėja. Ne paslaptis, dalyvavimas projektuose reikalauja daug laiko. Ilgos darbo valandos reiškia retesnį buvimą namie ir mažesnę pagalbą žmonai su dviem mažais vaikais, tačiau apie tai paklaustas Edvinas nevengė pajuokauti.
„Tai ir klausimas ar nori, kad aš dainuočiau prie laužo vasarą, ar nenori Dalia“, – juokavo E. Šeškus.
Išgirdusi, jog jos partneriu taptų niekada nedainavęs profesionalus krepšininkas Edvinas Šeškus, balsingoji dainininkė Augustė Vedrickaitė pasakojo, kad tai ne jau pirmas projektas, kuriam jį ryžtasi norėdama išbandyti save. Ruošdamasis pasirodymams Edvinas, pasak Augustės, dirba neskaičiuodamas valandų, todėl išgirdusi komisijos pastabas, nori jį apginti ir netgi pasiginčyti su komisijos nariais.
„Net įdomu būtų, jei pasipyktume su komisija užkulisiuose, kaip ten pasibaigtų tada, kai reiktų įvertinti? Bet gal nebandome šito varianto?“ – teigė A. Vedrickaitė.
Tuo metu Lietuvos scenose ir televizijos ekranuose puikiai pažįstamas pianistas, dirigentas Vytautas Lukočius, tapęs vienu „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ komisijos narių, paklaustas, kaip vertina tai, kad daugelis projekto dalyvių prisipažino labiausiai jo bijantys, pateikė savą vertinimą.
„Bet gal yra dėl ko? Kažkas nesurepetuota, kažkas nepataikyta, kažkas nepadaryta, to nereikia bijoti. Tiesiog reikia stengtis dėl muzikos, nes čia yra svarbiausias dalykas. Ne dėl manęs dainuoja, dainuoja dėl savęs, dėl savo žiūrovo, dėl klausytojo, ir manau, kad aš tik klaideles paryškinu, kad negalvotų, kad taip labai viskas čia gerai, nes visada gali būti geriau“, – teigė V. Lukočius.
Nepaisant to, kad „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ – projektas, kuriame svarbūs šou elementai, Vytautas kiekvieną pasirodymą teigė vertinantis kaip muzikos profesionalas, pro kurio ausis nepraslysta niekas. Paklaustas, ar drįstų parašyti kuolą, dirigentas tuo net nesuabejo.
