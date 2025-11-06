Po žinios apie pertrauką „TV pagalboje“ – netikėta naujiena iš Ž. Žitkaus: sureagavo tūkstančiai

Tuo metu pats Ž. Žitkus ramino sekėjus ir aiškino, kad tiesiog nusprendė pasinaudoti kūrybinėmis atostogomis, kad galėtų įgyvendinti seną svajonę – atidaryti žvejų kempingą Ispanijoje.
Vis dėlto, praėjus kelioms savaitėms paaiškėjo, kad populiarus gelbėtojas iš laidos nesitraukia.
Apie sugrįžimą jis pranešė originaliai – laidos socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje pasidalyta žurnalisto vaizdo įrašu, kuris akimirksniu sulaukė daugiau nei 7 tūkst. reakcijų.
„Tai laba diena, mieli žiūrovai, čia aš ir aš čia. Tiems, kurie galvoja, kad mes daugiau nebepasimatysime, noriu sakyti – nesulauksite. Esu pilnas jėgų ir energijos tęsti darbus „TV pagalboje“.
Tik pastaruoju metu man kažkas su galva negerai. Pradėjau keistus balsus girdėti, lyg kažkas kviestų ir šnabždėtų: „Žilvinai, Žilvinėli, jei tu gyvas, sugrįžk balto pieno puta“.
Tai štai atsistojau prie savo mylimos Eglės ir sūnaus Ąžuolo ir su visa šeima jus norim nuraminti, kad pasimatome jau netrukus“, – vaizdo įraše kalbėjo Ž. Žitkus.
Įrašas kaipmat ištirpdė ištikimiausių TV laidos gerbėjų širdis.
„Kaip šaunu, kad Žilvinas grižta, jis toks fainuolis. Kiekvieną vakarą internetu žiūriu „TV Pagalbą“. Internetu „TV3 Play“ svetainėje. Daug daug linkėjimų iš lietingos Romos“, – rašė vienas internautų.
„Valio! Grįžta Žilvinas!“, – antrino kitas.
„Laukiam labai“, – pridėjo trečias.