Rūta Ščiogolevaitė sugalvojo netikėtą vestuvių planą: padėti pasisiūlė žinoma renginių vedėja

2025 m. lapkričio 8 d. 10:39
TV3 žiniasklaidos grupės žaidime „galvOK“ kiekvieną šeštadienį vyksta ne tik linksmiausia kova – čia gimsta ir tokie pat netikėti planai. Vieną tokių sugalvos šio vakaro žaidimo viešnios: dainininkės Rūta Ščiogolevaitė ir Nijolė Pareigytė-Rukaitienė. Kokias kitokias vestuves jos planuoja iškelti?
„Lietuvos talentų“ teisėja Rūta šio vakaro žaidime papildė Mindaugo Stasiulio, o laidos „Miestas ar kaimas“ vedėja Nijolė – Manto Katlerio komandą.
Pirmoji temą rinkosi R. Ščiogolevaitė, kurios akys neatsitiktinai nukrypo į temą, susietą su vestuvėmis.
„Tai – tikra vaikystės nostalgija. Kai vaikystėje būdavau veselėse, tai būdavo patys smagiausi vaikystės prisiminimai“, – pasakojo ji.
Jos komandos kapitonas M. Stasiulis čia nepraleido progos pajuokauti. „Rūta, vestuvių tema mums tikrai yra artimiausia. Kartu sudėjus, bent septynios tikrai buvo...“ – tiek save, tiek komandos draugę per dantį traukė jis.
Visgi M. Stasiulis jau netrukus sulaukė dar smagesnio R. Ščiogolevaitės atkirčio. „Ramiai – aš ištekėjusi buvau tik du kartus. Bet dar turiu laiko, nepergyvenk, pasivysiu“, – su tokiu pat humoru atsakė jam dainininkė.
Tiesa, tuo kalbos apie vestuves dar nesibaigė.
„Žinokite, aš labai noriu balių, vestuvių, bet niekas nesiženyja. O kadangi labai nenoriu pati ženytis, galvoju, kad reikia daryti feikines vestuves“, – žaidimo metu siūlė R. Ščiogolevaitė, o N. Pareigytė-Rukaitienė iškart pridėjo, kad su malonumu tokias pravestų.
Šio vakaro žaidime apie R. Ščiogolevaitę sužinosime ir daugiau įdomių detalių. Pavyzdžiui, ji pripažino labai bijanti skraidyti. „Dėl to niekuomet neatostogauju“, – juokavo ji.
Vėliau ji mintimis nusikėlė į vaikystę, kurią praleido Šiauliuose. Tą išgirdęs, komandos kapitonas M. Stasiulis iškart pasiūlė dainininkei rinktis temą apie regbį. Juk Šiauliai – Lietuvos regbio sostinė!
Ir nors su pasiūlymu sutiks, Rūta jau netrukus to pasigailėjo. „Iš kur man tai atsiminti? Aš visą gyvenimą buvau antisportiška“, – pripažins ji.
Tiesa, laidoje išvysime ir pačius regbininkus – kokiam jų iššūkiui ryšis R. Ščiogolevaitė ir M. Katleris?
Galiausiai Rūta ir Mindaugas žaidime pasiskirstys rolėmis. „Tu plepėk, o aš mąstysiu, nes tau labai gerai sekasi plepėti. O aš tiek daug dalykų gyvenime padariau nepagalvojusi, kad dabar jau tikrai reikia pagalvoti“, – juokaus R. Ščiogolevaitė.
O kuri komanda nugalės, pamatysite jau šio vakaro žaidime.
